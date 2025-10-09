Pogledajte povijesni trenutak u kojem je Trump otkrio da je napravio dobar posao u Pojasu Gaze

Marco Rubio prišao je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu i uručio mu papir na vrijeme konferencije za medije u Bijeloj kući u četvrtak. Trump je pročitao i zadovoljno klimnuo glavom, vidno ponosan pročitanim sadržajem. Nakon toga Rubio mu je šapnuo nešto na uho.

'We need you to approve a Truth Social post soon so you can announce deal first'



Sky's @Stone_SkyNews reveals what was on the note handed to Donald Trump



Latest updates: https://t.co/oxlBLRLnc7 pic.twitter.com/j624uHg1cl — Sky News (@SkyNews) October 8, 2025

"Upravo mi je državni tajnik dao poruku da smo vrlo blizu sporazuma na Bliskom istoku i da će me uskoro trebati. Odgovorit ću još na nekoliko pitanja", rekao je novinarima.

Novinar Sky Newsa uspio je razabrati što je pisalo u poruci.

"Trebamo vas da uskoro odobrite objavu na Truth Socialu kako biste prvi mogli objaviti dogovor", pisalo je na papiru.

