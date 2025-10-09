'ZLATNI PAPIRIĆ' /

Pogledajte povijesni trenutak u kojem je Trump otkrio da je napravio dobar posao u Pojasu Gaze

Foto: Profimedia

'Upravo mi je državni tajnik dao poruku da smo vrlo blizu sporazuma na Bliskom istoku i da će me uskoro trebati'

9.10.2025.
12:18
Tajana Gvardiol
Profimedia
Marco Rubio prišao je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu i uručio mu papir na vrijeme konferencije za medije u Bijeloj kući u četvrtak. Trump je pročitao i zadovoljno klimnuo glavom, vidno ponosan pročitanim sadržajem. Nakon toga Rubio mu je šapnuo nešto na uho.

"Upravo mi je državni tajnik dao poruku da smo vrlo blizu sporazuma na Bliskom istoku i da će me uskoro trebati. Odgovorit ću još na nekoliko pitanja", rekao je novinarima.

Novinar Sky Newsa uspio je razabrati što je pisalo u poruci.

"Trebamo vas da uskoro odobrite objavu na Truth Socialu kako biste prvi mogli objaviti dogovor", pisalo je na papiru.

POGLEDAJTE VIDEO: Dogovara se razmjena taoca, no jamstva za kraj rata nema, Trump: 'Učinit ćemo sve...'

Donald TrumpSadPojas GazeIzraelPrimirje
