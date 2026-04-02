Neodlučni Trump: Pogledajte kronološki njegova predviđanja o kraju rata u Iranu

Donald Trump obratio se u srijedu navečer iz Bijele kuće s novostima o ratu Iranu. Američki predsjednik se pohvalio kako je američka vojska gotovo ostvarila svoje ciljeve u Iranu. Naglasio je kako je SAD uništio iransku mornaricu i zrakoplovstvo te onesposobio njihove balističke raketne i nuklearne programe. Međutim, ovoga puta nije dao vremenski okvir za kraj rata. Samo je rekao da će posao završiti "vrlo brzo".

"Imamo sve karte, oni nemaju ni jednu". Hormuški tjesnac je pitanje koje će se riješiti samo od sebe kada završi rat, kaže Trump. Koliko znače njegove riječi pokazuje i cijena nafte koja je jučer skočila odmah nakon njegovog govora, što samo dokazuje tvrdnje koje nam je rekao ekonomski analitičar Damir Novotny da nafte ima dovoljno, ali njezina cijena ovisi o paničnim ili umirujućim izjavama koje dolaze iz Bijele kuće.

Ipak, iako ovoga puta nije predviđao točan kraj rata, činio je to i više nego dovoljno puta od 28. veljače kada su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran. Ovisno o njegovim porukama, mijenja se i cijena nafte.

28. veljače - Najavio 'velike borbene operacije' u Iranu

Donald Trump objavio je osmominutni video na svojoj društvenoj mreži Truth Social u kojem je objavio da je američka vojska započela napade na Iran. Tvrdio je da Iran razvija svoj nuklearni program, a također je pozvao iranski narod da "preuzme svoju vladu" kada SAD bude "gotov".

U ovom trenutku nije dao vremenski okvir. Međutim, rekao je američkoj novinskoj stranici Axios da bi mogao "ići dugo i preuzeti cijelu stvar ili je završiti za dva ili tri dana".

2. ožujka - 'Četiri do pet tjedana'

U svom prvom obraćanju uživo o ratu u Bijeloj kući 2. ožujka, Trump je dao predviđeni vremenski okvir od "četiri do pet tjedana", ali je rekao da SAD imaju sposobnost ići "mnogo dulje". Tada je rekao da je operacija "znatno ispred" vremenskih projekcija.

9. ožujka - Rat 'vrlo završen'

U telefonskom intervjuu za CBS News, Trump je rekao da je rat "vrlo završen, gotov", tvrdeći da Iran nema mornaricu, komunikacije ili zračne snage te da su njegovi "rakete svedene na minimum". Ovdje je ponovno rekao da su SAD "vrlo ispred roka" u ratu.

No, istog dana, američko Ministarstvo rata ponovno je objavilo video na X-u s porukom: "Ovo je samo početak - nećemo se dati odvratiti dok misija ne završi."

11. ožujka - 'Ne želimo rano otići, zar ne?'

Obraćajući se okupljenima u Kentuckyju, Trump je rekao da su SAD "pobijedile" u ratu. Ali je dodao: "Ne želimo rano otići, zar ne? Moramo završiti posao, zar ne?".

Predsjednik je u ovom govoru rekao da Washington poduzima "odlučne mjere" kako bi zaustavio prijetnju koju predstavlja "teroristički režim" u Iranu.

13. ožujka - 'Koliko god bude potrebno'

Tijekom skupa novinara u Zajedničkoj bazi Andrews, Trumpa su ponovno pitali koliko će rat vjerojatno trajati.

"Trajat će koliko god bude potrebno", odgovorio je Trump, rekavši da se "cijela stvar urušava".

16. ožujka - 'Uskoro će biti završeno'

Na pitanje novinara u Bijeloj kući je li rat mogao biti okončan tog tjedna, s obzirom na to što je Trump tvrdio da su SAD postigle, američki predsjednik je rekao: "Da."

Međutim, kada su ga pitali hoće li to učiniti, Trump je rekao: "Ne mislim tako", ali je dodao: "Uskoro će biti završeno."

20. ožujka - 'Razmatra se smanjenje napora'

Trump je na Truth Socialu objavio da se SAD "vrlo približava ostvarenju svojih ciljeva dok razmatraju smanjenje velikih vojnih napora" u sukobu.

21. ožujka - 48-satni ultimatum

Samo dan nakon što je rekao da SAD razmatraju smanjenje rata u Iranu, Trump je izdao prijetnju Iranu, rekavši da će američka vojska "uništiti" njegove elektrane ako Iran ne ukloni svoju učinkovitu blokadu Hormuškog tjesnaca u roku od 48 sati.

23. ožujka - Trump povlači prijetnje

Dva dana nakon što je izdao svoj 48-satni ultimatum, Trump je u objavi na Truth Socialu povukao svoju prijetnju napadom na iranske elektrane, rekavši da su SAD i Iran vodili razgovore s "glavnim točkama dogovora".

Rekao je da je naložio Ministarstvu rata da odgodi energetske napade za pet dana. Teheran je porekao da su se takvi razgovori održali.

27. ožujka - Produžen rok za Hormuški tjesnac

Trump je produžio rok Iranu za otvaranje Hormuškog tjesnaca za 10 dana, do 6. travnja, nakon što je rekao da razgovori "idu vrlo dobro". Istog dana je za Fox News rekao da su SAD već dobile rat "u određenom smislu".

29. ožujka - Prijetnja otoku Kharg

Trump je u intervjuu objavljenom 29. ožujka za Financial Times rekao da želi "uzeti naftu u Iranu" i da bi mogao zauzeti iransko izvozno središte otok Kharg. Rekao je da bi svaka takva operacija "značila da moramo biti tamo [na otoku] neko vrijeme".

U istom intervjuu, Trump je predložio da se dogovor s Teheranom o okončanju rata "može postići prilično brzo".

31. ožujka - 'Dva do tri tjedna'

Gotovo mjesec dana nakon Trumpove početne projekcije od "četiri do pet tjedana", Trump je naznačio da bi SAD mogao napustiti Iran za "dva ili tri tjedna".

"Uskoro ćemo otići", rekao je novinarima u Ovalnom uredu Bijele kuće.

