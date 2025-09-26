Pogledajte dramatičan trenutak u UN-u: Deseci delegata odlaze, Netanyahu zanijemio

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u petak je održao govor na Općoj skupštini UN-a, no prije nego što je počeo, deseci delegata demonstrativno su napustili dvoranu.

Netanyahu je u tom trenutku nakratko zanijemio. Predsjedavajući je više puta pozvao na mir u dvorani, no pljesak nije prestajao.

Mnogi su pljeskom podržali izlazak delegata, a snimka se ubrzo proširila društvenim mrežama.

Netanyahu je obećao da će "završiti posao" eliminacije Hamasa u Gazi, prenosi CNN.

Također je naveo da je okružio Gazu masivnim zvučnicima spojenima na ovaj mikrofon u nadi da će njegovi sugrađani – taoci – čuti njegovu poruku.

"Naši hrabri junaci, ovdje vam se obraća premijer Netanyahu, uživo iz Ujedinjenih naroda. Nismo vas zaboravili ni na sekundu. Izraelski narod je uz vas. Nećemo posustati i nećemo se smiriti dok vas sve ne vratimo kući", rekao je.

Poslao je poruku i vođama Hamasa i tamničarima talaca:

"Spustite oružje. Pustite moj narod. Oslobodite taoce, sve njih, svih 48 – oslobodite taoce... Sada, ako to učinite, živjet ćete. Ako ne, Izrael će vas progoniti."

• Netanyahu će se u ponedjeljak sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, koji je obećao blokirati svaki pokušaj Izraela da anektira Zapadnu obalu – poruka koja dolazi odmah nakon američkog predloženog mirovnog plana o kojem su nedavno raspravljali arapski čelnici.

• Visoki dužnosnik Hamasa branio je izvođenje napada 7. listopada, rekavši za CNN da je to stvorilo „zlatni trenutak“ za palestinsku stvar, unatoč desecima tisuća ubijenih u Gazi.

