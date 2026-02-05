Mladoj poduzetnici prijete 52 godine zatvora: Objavljeno što je napravila

Turskoj tehnološkoj poduzetnici Gökçe Güven (26) prijete 52 godine zatvora nakon što je optužena za prijevaru, objavio je Telegraph u utorak.

Vjeruje se da se 26-godišnjakinja investitorima lažno prikazala svoju tvrtku Kalder te ih prevarila za oko šest i pol milijuna eura.

Tužitelji tvrde da je Güven, inače osnivačica i izvršna direktorica tvrtke Kalder, izradila lažne prikaze o financijama, partnerima brenda i klijentima te da je krivotvorila dokumente kako bi dobila O-1A vizu za život i rad u Sjedinjenim Američkim Državama. Ta viza obično je rezervirana isključivo za osobe s "izvanrednim sposobnostima".

Objavljeno što je radila

"Gökçe Güven navodno je preuveličala financijsko stanje i partnerstva svoje tvrtke kako bi prevarila potencijalne investitore za više od, a zatim je te lažne prikaze koristila za nezakonito dobivanje visoko cijenjene vize za SAD", objasnio je pomoćnik direktor Saveznog istražnog ureda (FBI) James C. Barnacle.

Američko ministarstvo pravosuđa tvrdi da je Güven potencijalnim investitorima davala lažne izjave, obmanjujuće tvrdnje i krivotvorene izjave tijekom inicijalne runde financiranja, koja je počela još u travnju 2024. godine.

Navodno je tu spadala i prezentacija za investitore u kojoj je pogrešno naveden broj brendova koji surađuje s Kalderom, a prihodi su umjetno povećani. Startup je zbog tih lažnih tvrdnji od investitora prikupio gotovo šest milijuna eura.

Mediji podsjećaju da je fintech marketinška tvrtka Kalder pokrenuta 2022. godine. Nudila je pomoć tvrtkama da na vlastitoj web stranici ili aplikaciji pokrenu program nagrađivanja, a start-up je koristio slogan "pretvori svoje nagrade u prihod".

Bila na Forbesovoj listi

Tvrtka je tvrdila da ima 28 klijenata te da su među njima prestižni proizvođač čokolade Godiva i zrakoplovna trgovinska organizacija IATA. Kalder je prošle godine od ulaganja prikupio oko 9,33 milijuna eura, a procjenjuje se da tvrtka vrijedi malo manje od 30 milijuna eura.

Zanimljivo je da se Güven prošle godine pojavila na Forbesovoj listi "30 ispod 30", a tijekom fotografiranja za časopis nosila je sat Audemars Piguet vrijedan otprilike 127.000 eura. Brojni ljudi koji su se ranije bili na Forbesovoj listi također su kasnije optuženi za prijevaru, a među njima je bila i Charlie Javice, poduzetnica koja je prošle godine osuđena zbog prijevare banke JPMorgan.

