Iz zemlje 'izronila' ruka s krunicom: Pogledajte spomenik o kojem priča cijela Hrvatska

U povodu blagdana svetog Jurja, zaštitnika policije, Hrvatske vojske i 7. gardijske brigade Pume, u vojarni u Varaždinu u četvrtak je svečano otvoreno spomen-obilježje "Pobjeda", rad splitskog kipara Ivana Pavića Mrguda.

Spomenik je posvećenog poginulim i nestalim pripadnicima 7. gardijske brigade i svim poginulim braniteljima iz Domovinskog rata.

Simbolično prikazuje ruku hrvatskog branitelja koja izranja iz humka, omotanu krunicom, s uzdignuta dva prsta u znak pobjede.

Spomen-obilježje je zajedno s obiteljima poginulih pripadnika Puma otkrio državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Darko Nekić.

Naglasivši da je doprinos 7. gardijske i ostalih branitelja iz Varaždinske županije obrani Hrvatske bio ogroman, Nekić je rekao da je otkrivanje spomenika važno za cijelu Hrvatsku.

"Spomen-obilježe 'Pobjeda' svjedoči o doprinosu koji su svi varaždinski branitelji, a osobito pripadnici 7. gardijske brigade Pume dali u Domovinskom ratu", kazao je dodavši kako je spomenik je nastao u suradnji ministarstva i Udruge veterana 7. gardijske brigade.

Župan: 'Njihov časni, slavni ratni put'

Varaždinski župan Anđelko Stričak poručio je da spomenik govori o doprinosu Puma i njihovom časnom, slavnom ratnom putu, ali i o zajedništvu i suradnji sjevera i juga.

"Autor spomenika je iz Splita, a tijekom Domovinskog rata 7. gardijska brigada Pume i 4. gardijska brigada Pauci iz Splita odradili su puno vojno-redarstvenih operacija zajedno”, rekao je Stričak.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Predsjednik Udruge veterena Robert Puja opisao je tehničke karakteristike spomenika.

"Spomen obilježje visine je 2,70 metara, zajedno s humkom, dok je sama ruka duga 2,10 metara i teška 1800 kilograma. Napravljena je za mjesec dana i stvarno je Mrgud to profesionalno odradio", kazao je Puja.

