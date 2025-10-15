Počelo je... moguć je i kolaps polarnog vrtloga: Ovo će imati snažan utjecaj na vrijeme

U Tihom oceanu oblikuje se novi globalni vremenski obrazac koji će pomoći u upravljanju olujama i utjecati na temperature diljem Sjedinjenih Država u sljedećoj godini, a imat će utjecaj vjerojatno i na Europu.

"Uvjeti La Niñe pojavili su se u rujnu 2025., što je naznačeno širenjem temperatura površine mora ispod prosjeka diljem središnjeg i istočnog ekvatorijalnog Tihog oceana", navali su iz Američkog centra za klimatske prognoze NOAA-e u svom nedavnom priopćenju.

La Niña je klimatski obrazac koji se razvija kada oceanska voda u blizini ekvatora u središnjem i istočnom Pacifiku postane hladnija od povijesnog prosjeka. To je pandan El Niñu, koji se javlja kada su te vode toplije od prosjeka.

Što je La Niña?

Prema riječima višeg meteorologa AccuWeathera i stručnjaka za dugoročne efekte Paula Pasteloka, dok su uvjeti La Niñe prisutni, moraju trajati pet uzastopnih tromjesečnih razdoblja da bi La Niña bila službena.

Ove promjene u temperaturi oceana mogu promijeniti mlazni tok - brzu rijeku zraka koja kruži oko planeta - i, zauzvrat, utjecati na globalne vremenske obrasce. Diljem sjeverne hemisfere učinci su najuočljiviji zimi, oblikujući gdje će se u Sjedinjenim Državama vjerojatno pojaviti hladan zrak, snijeg i kiša.

Pastelok je rekao da će uvjeti La Niñe vjerojatno utjecati na trendove snijega, kiše i temperature diljem SAD-a, ali je naglasio da se čini da je ovogodišnja La Niña slaba, što ostavlja prostora da drugi oceanski čimbenici utječu na prognozu. Dodao je da u posljednjih nekoliko desetljeća nije bilo mnogo zimskih sezona koje su imale sličnu konfiguraciju na tako prostranom području oceana.

U 2026. dolazi El Niño

Nadalje, Svere Weather posvetio je golem članak ovom fenomenu navodeći da se očekuje utjecaj La Niñe, ne samo na SAD, nego vjerojatno i na Europ. Prognoze sada pokazuju veliki preokret u El Niño 2026. godine, što će donijeti "remont" globalnog vremenskog sustava.

La Niña je hladna faza ENSO događaja. Inače ENSO je područje Tihog oceana koje se koriste za praćenje i mjerenje klimatskog fenomena.

Ovo područje Tihog oceana periodično se mijenja između tople i hladne faze. Obično se faza mijenja otprilike svake 1-3 godine, ali u posljednje vrijeme La Niña je dominantna.

Neki događaji mogu trajati i do dvije do tri godine

Svaka faza (hladno/toplo) obično se razvija između kasnog ljeta i jeseni i traje do proljeća. Ali neki događaji mogu trajati i do dvije ili tri godine, kao što smo vidjeli u nekim nedavnim zimama.

Topla faza ovog područja naziva se El Niño. Osim temperatura, jedna od glavnih razlika između dvije faze su obrasci tlaka koje donose, a koji se dolje vide kao zone visokog i niskog

Tlak nad tropskim Pacifikom je niži tijekom El Niña, što rezultira više kiše i oluja u ovoj regiji, kao i manje oborina nad krajnjim zapadnim tropima.

Tijekom La Niñe, tlak raste nad regijom, stvarajući stabilne uvjete i manje oborina nad ekvatorijalnim Pacifikom. Promjene tlaka iz obje faze s vremenom ulaze u globalnu cirkulaciju, utječući na sezonsko vrijeme na objema hemisferama.

Svaka faza značajno utječe na tropske oborine, obrasce tlaka i složene veze između oceana i atmosfere. Gibanje atmosferskog zraka preko Tihog oceana naziva se Walkerova cirkulacija.

Službeno upozorenje zbog La Niñe

Trenutno se nalazimo u aktivnoj slaboj fazi La Niñe. NOAA je izdala službeno upozorenje jer su se temperature oceana počele hladiti iznad potrebnog praga.

Čini se da je ovo pravi početak nove hladne faze, s prosječnom temperaturom u području koja pada ispod praga La Niñe.

Najnovije dugoročne prognoze jasno pokazuje trajnu hladnu anomaliju u ENSO regijama, s odgovarajućim utjecajem na globalne vremenske obrasce.

Čak i kada gledamo kraći raspon, možemo vidjeti vrlo jasan pokazatelj da se u bliskoj budućnosti očekuje daljnje zahlađenje. S promjenom mlazne struje, La Niña također značajno utječe na potencijal snježnih oborina nad Sjevernom Amerikom.

Budući da je hladniji zrak dostupniji sjevernom dijelu Sjedinjenih Država i južnoj Kanadi tijekom zime s efektom La Niñe, to povećava potencijal za snježne padaline ako/kada je dostupna vlaga.

Iznadprosječne snježne padaline očekuju se na većem dijelu sjevernog dijela Sjedinjenih Država i južne Kanade. Više snježnih padalina prognozira se i na višim nadmorskim visinama pacifičkog sjeverozapada. No, u drugim područjima, države poput Minnesote, Wisconsina, Michigana, New Yorka, Vermonta i sjeverne Pennsylvanije ističu se s više snježnih padalina u takvim zimama.

Kolaps Polarnog vrtloga

Zima La Niñe također ima 60-75% šanse za izazivanje događaja iznenadnog stratosferskog zagrijavanja (SSW), što je potpuni kolaps Polarnog vrtloga, što omogućuje oslobađanje hladnog zraka u srednje geografske širine.

Faza La Niñe ima veću vjerojatnost da će izazvati kolaps polarnog vrtloga sredinom i krajem zime. Sveukupno, to znači da događaj La Niñe obično pogoduje slaboj sezoni polarnog vrtloga. Ali zašto je to važno?

Slab polarni vrtlog može stvoriti poremećen uzorak mlaznog strujanja, što dovodi do snažne zimske vremenske reakcije. Kao rezultat toga, teže mu je zadržati hladni zrak, koji sada može slobodnije izlaziti iz polarnih područja u Sjedinjene Države ili druga područja srednjih geografskih širina.

Dakle, ako ste ljubitelj toplije zime u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Europi, preferirat ćete jaki polarni vrtlog. Ali ako volite pravo zimsko vrijeme s hladnoćom i snijegom, slab/poremećen polarni vrtlog je vaša najbolja opcija. No ne očekuje se da će La Niña postati stvarno jaka ili super dugotrajna.

Prvi nagovještaj moguće El Niñae već je vidljiv u najnovijim dugoročnim prognozama oceana za 2025./2026. Ovi izračuni pokazuju prilično brz preokret u oceanima, koji je obično potaknut značajnim globalnim vremenskim promjenama.