Počeli 'sudbonosni izbori' na Kosovu: Stroge kontrole na granicama, Srbi poslali poruku

Na Kosovu se u nedjelju održavaju lokalni izbori za gradonačelnike i vijećnike u 38 općina, a početak je simbolički proglasio predsjednik Središnjeg izbornog povjerenstva (CIK), Kreshnik Radoniqi glasajući na izbornom mjestu u Peći, javili su prištinski mediji.

Birališta su otvorena od 7 do 19 sati, a 2.025.105 upisanih birača, te dodatno registriranih 43.993 za glasanje poštom izvan Kosova, odlučivat će o 206 kandidata za gradonačelnika, među kojima je 20 žena, te za ukupno 5.420 kandidata za vijećnike u 38 lokalnih skupština.

Institucije poput policije, državnog odvjetništva, Izbornog povjerenstva za žalbe i pritužbe, sudskog vijeća Kosova i Nezavisnog medijskog povjerenstva bit će angažirane kako bi se izborni proces proveo neometano, piše portal Reporteri.net.

Sudjeluju i srpske stranke

Središnje izborno povjerenstvo odobrilo je za izbore 32 političke stranke, dvije koalicije, 32 građanske inicijative, te 27 nezavisnih kandidata.

Na izborima sudjeluje 12 srpskih stranaka i inicijativa, a najjača srpska politička opcija koju podupire službeni Beograd je Srpska lista, sestrinska stranka Srpske napredne stranke.

Predstavnici Srpske liste su tijekom kampanje naglašavali da su predstojeći izbori "sudbonosni za Srbe na Kosovu i Metohiji" i da Srbi na njima "moraju pokazati jedinstvo i pružiti podršku Srpskoj listi, da olovkom smijene albanske nelegitimne gradonačelnike", a da četiri općine na sjeveru vrate u svoje ruke te potvrde pobjede u šest općina u središnjem dijelu Kosova južno od Ibra, javila je Radio-televizija Srbije.

Srpska lista je odlučila sudjelovati na ovogodišnjim lokalnim izborima, nakon što je prethodne bojkotirala, omogućivši tako da albanski gradonačelnici, uz izlaznost tek nešto veću od 3,4 posto birača na kosovskom sjeveru, preuzmu i drže vlast u četiri općine sa srpskom većinom od svibnja 2023. godine.

Stroge kontrole

Reporteri RTS-a javljaju da su od jutra pojačane kontrole za ulazak na Kosovo, gdje su se iz središnje Srbije zaputili na izbore raseljeni Srbi koji imaju pravo glasa na lokalnim kosovskim izborima.

Organiziranog prijevoza autobusima nema, iz sigurnosnih razloga, a na prijelazu Jarinje, na sjeveru Kosova, prolaze punu kontrolu.

"Imamo izmjene u procesu po zakonu koji je stupio na snagu 2023. godine. Na ovim izborima smo poboljšali platformu, svi općinski centri opremljeni su opremom za brojanje. Očekujemo da će brojanje glasova za odbornike početi sutra ujutro“, rekao je predsjednik Središnjeg izbornog povjerenstva (CIK), Kreshnik Radoniqi, koji očekuje da će izborni dan proteći bez problema.

POGLEDAJTE VIDEO: Dok bukte prosvjedi, Vučić sprema vojnu paradu: 'Lete nad gradom, misliš srušit će ti zgradu'