Amerikanci započeli nove napade na Iran: Objavili što su mete
Sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana posljednjih je dana ušao u novu fazu nakon intenziviranja međusobnih napada
Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) objavilo je da je započela šesta uzastopna noć američkih napada na Iran, pri čemu su mete, kako navode, usmjerene na smanjenje iranskih vojnih sposobnosti.
U objavi na društvenim mrežama CENTCOM nije iznio pojedinosti o lokacijama napada ni razmjerima štete, no istaknuto je da je cilj operacije dodatno oslabiti iranske vojne kapacitete.
Prema iranskim državnim medijima, eksplozije su se čule u Bushehru i Ahvazu, na jugu Irana.
Napadi dolaze nakon što je američki predsjednik Donald Trump posljednjih dana zaprijetio novim vojnim udarima na Iran ako Teheran nastavi s napadima na američke interese i međunarodni pomorski promet. Istodobno je poručio da bi SAD mogao "dovršiti posao" ako se sukob dodatno rasplamsa, piše Sky News.
Iran odgovara napadima i upozorava zbog Hormuškog tjesnaca
Američke vojne akcije posljednjih dana prate i iranski uzvratni napadi na američke ciljeve i vojne baze u regiji Perzijskog zaljeva. Prema navodima iranske strane, gađane su američke baze u nekoliko zemalja regije, dok Washington tvrdi da nastavlja s operacijama usmjerenima na zaštitu međunarodne plovidbe.
Teheran je pritom ponovno upozorio da je Hormuški tjesnac "crvena linija", naglašavajući da će odgovoriti na svaki pokušaj ugrožavanja svojih interesa u tom području. Hormuški tjesnac jedna je od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta kroz koju prolazi značajan dio globalnog izvoza nafte i ukapljenog prirodnog plina, zbog čega svaka eskalacija izaziva zabrinutost na svjetskim energetskim tržištima.
Raste strah od šire regionalne eskalacije
Sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana posljednjih je dana ušao u novu fazu nakon intenziviranja međusobnih napada. Analitičari upozoravaju da bi nastavak razmjene udara mogao dodatno destabilizirati Bliski istok te ugroziti međunarodnu trgovinu i opskrbu energentima.
Za sada nema službenih informacija o mogućim žrtvama u najnovijim američkim napadima, a iranske vlasti još se nisu očitovale o posljednjoj objavi američkog Središnjeg zapovjedništva.