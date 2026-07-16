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ODJEKUJU EKSPLOZIJE /

Amerikanci započeli nove napade na Iran: Objavili što su mete

Amerikanci započeli nove napade na Iran: Objavili što su mete
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Foto: Ilustracija Pictorial Press, Pictorial Press Ltd/Alamy/Profimedia

Sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana posljednjih je dana ušao u novu fazu nakon intenziviranja međusobnih napada

16.7.2026.
21:59
danas.hr
Ilustracija Pictorial Press, Pictorial Press Ltd/Alamy/Profimedia
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Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) objavilo je da je započela šesta uzastopna noć američkih napada na Iran, pri čemu su mete, kako navode, usmjerene na smanjenje iranskih vojnih sposobnosti.

U objavi na društvenim mrežama CENTCOM nije iznio pojedinosti o lokacijama napada ni razmjerima štete, no istaknuto je da je cilj operacije dodatno oslabiti iranske vojne kapacitete.

Prema iranskim državnim medijima, eksplozije su se čule u Bushehru i Ahvazu, na jugu Irana.

Napadi dolaze nakon što je američki predsjednik Donald Trump posljednjih dana zaprijetio novim vojnim udarima na Iran ako Teheran nastavi s napadima na američke interese i međunarodni pomorski promet. Istodobno je poručio da bi SAD mogao "dovršiti posao" ako se sukob dodatno rasplamsa, piše Sky News.

Iran odgovara napadima i upozorava zbog Hormuškog tjesnaca

Američke vojne akcije posljednjih dana prate i iranski uzvratni napadi na američke ciljeve i vojne baze u regiji Perzijskog zaljeva. Prema navodima iranske strane, gađane su američke baze u nekoliko zemalja regije, dok Washington tvrdi da nastavlja s operacijama usmjerenima na zaštitu međunarodne plovidbe.

Teheran je pritom ponovno upozorio da je Hormuški tjesnac "crvena linija", naglašavajući da će odgovoriti na svaki pokušaj ugrožavanja svojih interesa u tom području. Hormuški tjesnac jedna je od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta kroz koju prolazi značajan dio globalnog izvoza nafte i ukapljenog prirodnog plina, zbog čega svaka eskalacija izaziva zabrinutost na svjetskim energetskim tržištima.

Raste strah od šire regionalne eskalacije

Sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana posljednjih je dana ušao u novu fazu nakon intenziviranja međusobnih napada. Analitičari upozoravaju da bi nastavak razmjene udara mogao dodatno destabilizirati Bliski istok te ugroziti međunarodnu trgovinu i opskrbu energentima.

Za sada nema službenih informacija o mogućim žrtvama u najnovijim američkim napadima, a iranske vlasti još se nisu očitovale o posljednjoj objavi američkog Središnjeg zapovjedništva.

Napad Na IranDonald Trump
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