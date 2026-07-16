Amerikanci izveli drugi val napada u istom danu: Trajalo 90 minuta, evo što su ciljali

Američka vojska u srijedu je pokrenula drugi val napada na Iran u istom danu, objavilo je regionalno zapovjedništvo CENTCOM na X-u.

Napadi ciljaju iranske vojske sposobnosti koje se koriste za gađanje trgovačkih brodova u Hormuškom tjesnacu, objavio je CENTCOM. Američka vojska proteklih je dana iznijela slična opravdanja za napade.

Val napada u srijedu, izveden tijekom dana, trajao je oko 90 minuta i ciljao je obalne obrambene sustave, skladišta i lansirni položaji krstarećih projektila na većem od dvaju otoka Tunb, priopćio je CENTCOM.

Trajalo sedam sati

Predjednik SAD-a Donald Trump nedavno je zaprijetio Iranu napadima na civilnu infrastrukturu. U utorak je zaprijetio da će uništiti sve elektrane i mostove. "Sljedeći tjedan bit će jako loše za njih", rekao je. "Uništit ćemo sve njihove elektrane. Uništit ćemo sve njihove mostove, osim ako ne sjednu za stol i ne pregovaraju." Kad je upitan hoće li se napadi nastaviti, odgovorio je "da će se nastaviti dok ja ne kažem da je dosta".

Posljednji napadi imaju za cilj sprječavanje iranskih napada na komercijalne brodove u Hormuškom tjesnacu, prema Washingtonu. CENTCOM je rekao da je val napada završio nakon sedam sati. Pogođeni su deseci vojnih meta, uključujući raketne pozicije i zračni obrambene sustave blizu Hormuškog tjesnaca i iranskih obrambenih područja, rekli su.

Novinska stranica Axios izvijestila je da je Trump održao krizni sastanak u utorak kako bi razgovarao o velikoj ofenzivi protiv Irana. Prema pisanju Axiosa, razgovaralo se o novim planovima za razorne napade na strateške mete u Iranu. Sastanku su prisustvovali potpredsjednik JD Vance, državni tajnik Marco Rubio, ministar obrane Pete Hegseth, direktor CIA-e John Ratcliffe i drugi visoki dužnosnici.

Prošli tjedan Trump je proglasio da je primirje s Iranom, koje je na snazi od travnja i koje je prekršeno nekoliko puta, gotovo.