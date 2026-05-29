Pobjegao iz 'marice' pa završio pod vlakom! Svjedok (82): 'Bilo je pomalo šokantno'

U četvrtak ujutro vlak je udario i usmrtio muškarca koji je pobjegao iz pritvorskog vozila kojim je putovao na sudsko ročište, piše The Standard. Muškarac u četrdesetima pobjegao je iz marice dok je ono bilo zaustavljeno na cesti A1, prema zajedničkom priopćenju policije Hertfordshirea i Britanske prometne policije (BTP).

Netom prije toga posvađao se i sukobio s dva zaštitara, dok je kombi stajao na zaustavnoj traci oko 9 sati ujutro, nakon što je napustio pritvorsku prostoriju policijske postaje Stevenage. Tijelo je pronađeno oko 9.40 sati na tračnicama u blizini stanice Welwyn North. Službena identifikacija tijela još nije izvršena, ali policija je izjavila da je obitelj muškarca obaviještena o incidentu.

Policija je izjavila da su dva člana osoblja prijevozničke tvrtke prevezena u bolnicu na liječenje zbog ozljeda koje se ne smatraju ozbiljnima. U tijeku su istrage "kako bi se utvrdile sve okolnosti, a policajci će ostati na području dok se nastavlja početna istraga", rekao je glasnogovornik policije.

Incident izazvao prometni kaos

Mještanin David Elsdon (82), rekao je da nikada prije nije vidio toliko policajaca i da je "sve to bilo pomalo šokantno".

"Upravo smo izašli sprijeda spremni krenuti prema gradu i preplavljeni smo brojnim policijskim automobilima koji su dolazili. Mislim da smo prošli ukupno 10 prije nego što smo izašli na glavnu cestu", rekao je. Incident je izazvao prometni kaos u Londonu tijekom cijelog četvrtka.

Vlakovi Thameslinka, LNER-a i Great Northern iz Londona preko Hertfordshirea, Peterborougha i Cambridgeshirea ozbiljno su kasnili, a neka kašnjenja i otkazivanja i dalje se događaju unatoč ponovnom otvaranju linija u četvrtak poslijepodne.

Glasnogovornik Thameslinka potvrdio je da je jedan od njihovih vlakova bio uključen u incident te je savjetovao ljudima da provjere svoju rutu prije putovanja.