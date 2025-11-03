Nevjerojatan obrat u pljački Louvrea: Otkriveno tko zapravo stoji iza krađe stoljeća

Pljačku muzeja u Louvreu izveli su sitni kriminalci, a ne profesionalci iz svijeta organiziranog kriminala, kazala je u nedjelju pariška tužiteljica Laure Beccuau.

"Ovo nije svakodnevno kazneno djelo, ali riječ je o vrsti djela koju obično se povezujemo s višim slojevima organiziranog kriminala", istaknula je Beccuau, prenosi The Guardian.

Navela je da su četiri optužene osobe; tri muškarca i žena, lokalni stanovnici i da dolaze iz Seine-Saint-Denisa, administrativne jedinice sjeverno od Pariza i jedne od najsiromašnijih u državi. Dodaje da je jedan osumnjičenik i dalje u bijegu.

Tko je sve optužen?

Tužitelji su u subotu priopćili da su pritvoreni i optuženi žena (38) i muškarac (37) nakon što je njihov DNK pronađen u dizalici koja se koristila u pljački, a Beccuau je kazala da je riječ o paru koji ima djecu. Muškarac je optužen za organiziranu krađu i kriminalnu zavjeru, a partnerica za suučesništvo u organiziranoj krađi i kriminalnu zavjeru, ali zanijekali su umiješanost.

Nekoliko dana ranije, policija je uhitila još dvojicu povezanih s pljačkom - Alžirca (34) koji u Francuskoj živi od 2010. godine te 39-godišnjaka koji je ranije bio pod sudskim nadzorom zbog teške krađe. Prošli tjedan djelomično su priznali svoju krivnju za krađu i kriminalnu zavjeru.

Mediji u Francuskoj spekulirali su da su lopovi amateri nakon što se otkrilo da su tijekom bijega ispustili krunu carice Eugenije - najvrjedniji dragulj izrađen od zlata, smaragda i dijamanata te da su na mjestu zločina ostavili alate i druge predmete na kojima su mogli ostaviti DNK.

Na pitanje hoće li istražitelji uskoro pronaći dragulje, tužiteljica je izbjegla izravan odgovor. "Proučavamo sve mogućnosti prodaje dragulja na crnom tržištu, a nadam se da se to neće dogoditi uskoro. Mogli bi se iskoristiti za pranje novca, mogli bi se koristiti u trgovini - svi tragovi se istražuju", rekla je Beccuau.

Podsjetimo, lopovi su prije 15 dana parkirali ukradeni kamion ispred muzeja, dizalicom došli do prvog kata, a potom provalili u jednu od najraskošnijih prostorija. Operacija je trajala sedam minuta, a pljačkaši su s krunskim draguljima, čija se vrijednost procjenjuje na 88 milijuna eura, pobjegli na skuterima.

