Blještava rivijera Bliskog istoka prvi je korak prema kraju Palestine: 'Gradit će se na leševima'

Zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner predstavio je prošli tjedan plan za obnovu Gaze. "Master plan" provodit će se u fazama koje će uključivati poticaj za stanovanje za radnu snagu, gdje bi, kako kaže, moglo biti "puno industrije" i prilika za sve. Kushner, koji je i savjetnik za Bliski istok, otkrio je američke planove za izgradnju Nove Gaze na prezentaciji u Davosu koja je predstavila blistave gradove, nebodere generirane umjetnom inteligencijom, blještava primorska odmarališta i industrijske zone.

U znakovitom nedostatku palestinskog sudjelovanja, Kushner je također najavio prijelazni odbor za upravljanje Gazom, ali naziv tijela bio je napisan unatrag na arapskom i podijeljen na nerazumljiva pojedinačna arapska slova. Nije se dao smesti te je zamolio međunarodnu zajednicu da "ne brine" i pridruži se, dodajući da je to dio predsjednikovih napora da se prijeđe na drugu fazu primirja između Izraela i Hamasa.

"Trebamo da dođete, imate vjere, ulažete u ljude, pokušate biti dio toga“, rekao je, dodajući da su već počeli uklanjati ruševine i provoditi dio rušenja u gradu Rafah koji je pod izraelskom kontrolom. Pod žestokim izraelskim bombardiranjem, gotovo milijun Palestinaca bilo je prisiljeno pobjeći iz grada koji se nalazi uz egipatsku granicu, a mnogi su još uvijek raseljeni i žive u šatorskom naselju sjeverno od njega.

Palestinci nemaju pravo glasa

Tamo, u takozvanoj humanitarnoj zoni, raseljene obitelji rekle su za The Independent da Palestinci nemaju pravo glasa u tome hoće li odobriti ili odbaciti plan ili jednostrani potez uništavanja njihovih domova te su se bojali da je prava svrha preuzimanje kontrole.

Hekmat al-Masri, 46-godišnja stručnjakinja za društveni razvoj i majka jednog djeteta, rekla je da činjenica da Amerikanci i Izraelci već provode rušenje u Rafahu bez pristanka vlasnika kuća "pretvara prisilno raseljavanje u razvojnu priliku".

Rajai al-Shatli, palestinski medijski producent koji je također raseljen, rekao je da je to "prvi korak prema okončanju cijelog palestinskog nacionalnog projekta“.

"Kushner je, u prvoj godini rata, izjavio da su plaže Gaze među najljepšima na svijetu i da ih treba razvijati. Tu počinje plan: preuzeti kontrolu nad Pojasom Gaze kao da je privatno vlasništvo investitora diljem svijeta", rekao je.

Ubijeno preko 70 tisuća ljudi

Izrael je pokrenuo bombardiranje i opsadu Gaze nakon napada Hamasa na južni Izrael 7. listopada, tijekom kojih je ubijeno više od 1100 ljudi, a 250 je uzeto za taoce.

U protekle dvije godine, palestinski zdravstveni dužnosnici kažu da je izraelsko bombardiranje ubilo više od 70.000 ljudi, uključujući tisuće djece. UN tvrdi da je Gaza prekrivena s više od 60 milijuna tona ruševina - dovoljno da se napuni gotovo 3000 kontejnerskih brodova - i da će za čišćenje trebati najmanje sedam godina.

Unatoč primirju koje je posredovao Trump od 10. listopada, izraelske trupe su ubile najmanje 470 Palestinaca u Gazi, uključujući tri novinara samo ovog tjedna i djecu, prema palestinskim dužnosnicima. Izrael tvrdi da je otvorio vatru kao odgovor na kršenja primirja, ali među mrtvima su deseci civila.

Prošli tjedan, Bijela kuća je objavila da prelazi u sljedeću fazu krhkog primirja, koja bi trebala uključivati ​​razoružanje Hamasa, obnovu i stvaranje prijelazne vlasti za nadzor procesa. U četvrtak je Trump inaugurirao svoj kontroverzni "Odbor za mir", koji je u početku zadužen za provedbu poslijeratnog plana za Gazu.

Gradovi se grade na ruševinama domova

Predstavnici 29 zemalja - uključujući zemlje Perzijskog zaljeva, Azerbajdžan, Paragvaj i Mongoliju - potpisali su sporazum, u značajnoj odsutnosti tradicionalnih saveznika SAD-a u NATO-u, Ujedinjenog Kraljevstva, Europske unije i Kanade. Uz ceremoniju potpisivanja najavljena je i inicijativa za novu Gazu, koju je predvodio Kushner.

Visoki dužnosnik UN-a, koji je želio ostati anoniman iz straha od odmazde, upozorio je da se novi gradovi grade na ruševinama domova, bez napora da se izvuku mrtvi ispod njih.

"Razvoj nekretnina uvijek je sjajan projekt - osim kada se gradi na ruševinama domova. Ove nove rezidencije bit će izgrađene na grobljima bezbrojnih neidentificiranih stanovnika Gaze koji su ubijeni tijekom rata", dodao je.

Mustafa Barghouti, palestinski političar na okupiranoj Zapadnoj obali, rekao je da je najveća prepreka nedostatak zastupljenosti.

"Kako mogu imati plan za Gazu bez konzultacija s njezinim narodom: Palestincima?“, upitao je. To su ponovile i obitelji u Gazi.

"Gazi ne trebaju politički agenti za nekretnine, već kraj agresije, jamstvo odgovornosti“, rekao je Masri.

"Svaki plan koji zaobilazi Palestince je moralni neuspjeh", dodao je.

