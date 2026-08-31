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NE SJEĆA SE NIČEGA /

Mladić (24) ukrao sportski avion u Mađarskoj i izazvao uzbunu u cijeloj zemlji: 'Bio sam pijan'

Mladić (24) ukrao sportski avion u Mađarskoj i izazvao uzbunu u cijeloj zemlji: 'Bio sam pijan'
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Foto: Police.hu

U postaji je mladić je rekao policiji da je bio toliko pijan da se ne sjeća krađe aviona ni događaja koji su uslijedili

31.8.2026.
10:26
Tesa Katalinić
Police.hu
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Nesvakidašnja drama odvijala se u Mađarskoj, gdje je pijani mladić (24) ukrao mali sportski zrakoplov, izazvao uzbunu u cijeloj zemlji te neovlašteno uletio u strogo čuvanu zonu pokraj jedine mađarske nuklearne elektrane.

Incident je započeo kada je mladić, prema sumnjama istražitelja, bez dopuštenja uzeo zrakoplov Cessna 172 s obližnjeg aerodroma Kalocsa. 

Letjelica je ubrzo privukla pozornost vojnih radara nakon što je neovlašteno ušla u zabranjeni zračni prostor u blizini nuklearne elektrane Paks u južnoj Mađarskoj, piše NDTW World.

Pokušao ukrasti automobil

Čim je vojska primila informaciju, podigla je dva lovačka aviona Gripen kako bi presrela zrakoplov.

Nekoliko minuta kasnije mladić je prisilno sletio u polje suncokreta pokraj mjesta Gerjen, oko 15 kilometara od Paksa.

Čim je napustio avion, pokušao je pobjeći, a ubrzo ga je na cesti uočio vozač u prolazu. Mladić je, prema riječima vozača, izgledao rastrojeno i zbunjeno, zbog čega mu je vozač pokušao pomoći. Mladić je potom ušao u njegov automobil i pokušao se odvesti, ali ga je vozač spriječio. Policajci su stigli nekoliko minuta poslije i uhitili ga.

Ne sjeća se ničega

Nakon uhićenja, mladića su prevezli u bolnicu, a potom ga i priveli. Zatraženo je određivanje istražnog zatvora, a protiv njega se vodi postupak zbog neovlaštenog uzimanja vozila i drugih kaznenih djela.

U postaji je mladić je rekao policiji da je bio toliko pijan da se ne sjeća krađe aviona ni događaja koji su uslijedili.

U tijeku su dodatna testiranja kako bi se utvrdilo je li mladić, osim alkohola, uzeo druge droge ili supstance.

Mladić (24) ukrao sportski avion u Mađarskoj i izazvao uzbunu u cijeloj zemlji: 'Bio sam pijan'
Foto: danas 29.07.2026.
MađarskaCessna 172Krađa
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