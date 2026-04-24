IMAJU I 'ZABRANJENE' KONTAKTE /

Pijani dolaze na posao, drogiraju se: Šokantno izvješće trese policiju RS-a!

Pijani dolaze na posao, drogiraju se: Šokantno izvješće trese policiju RS-a!
Foto: Borislav Zdrinja/Zuma Press/Profimedia

Izdvaja se i podatak da 19,9 posto službenika MUP-a RS-a uopće ne zna kako prijaviti korupciju

24.4.2026.
14:59
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
U internom dokumentu Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske, koji nosi naziv Plan integriteta Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske (2026. – 2028.), istaknut je niz problema i izazova s kojima se suočava vodeća policijska agencija u entitetu Republika Srpska, a pojedini detalji zaista su šokantni.

Kako je objavio Klix.ba, dokument je izradila Radna skupina pri Ministarstvu unutarnjih poslova RS-a u razdoblju od srpnja 2025. do veljače 2026. godine, a imao je za cilj otkrivanje ključnih prijetnji unutar strukture svih policijskih tijela koja su izložena korupciji.

U dokumentu koji je pregledao Klix.ba identificirano je ukupno 45 rizika, od kojih 34 u općim područjima, a 11 u specifičnim područjima, što je rezultiralo s predloženih 73 mjera upravljanja. Rizici su rangirani pomoću matrice: 1–15 je nizak intenzitet, 16–49 je srednji intenzitet, a 50–100 je visok intenzitet.

Detaljnom i opsežnom analizom utvrđeni su sljedeći rizici, izraženi u matrici koja se dobiva množenjem posljedica i vjerojatnosti:

  • Sukob interesa u obavljanju službenih zadataka – ocjena 90,
  • Neovlašteni pristup, korištenje, obrada i zlouporaba osobnih podataka – rezultat 80,
  • Mogućnost neovlaštenog pristupa i otkrivanja klasificiranih podataka – ocjena 80,
  • Prekoračenje ili zlouporaba ovlasti – 80 bodova,
  • Mogućnost prikrivanja nepravilnosti – ocjena 72,
  • Nepropisna ili nezakonita upotreba sile – ocjena 72,
  • Slanje službenih podataka nezaštićenim kanalima komunikacije – ocjena 72,
  • Kontakti s osobama od sigurnosnog interesa – ocjena 70.

Posebno izražen rizik zabilježen je u segmentu koji se odnosi na etičko i profesionalno ponašanje, gdje se ističu zlouporaba ovlasti i nepravilna upotreba sile.

Zabilježeno je i 119 slučajeva dolaska na posao u alkoholiziranom stanju i 71 slučaj "koruptivnog ponašanja". Dodatno, zabilježeno je 28 slučajeva korištenja psihoaktivnih supstanci kod službenika i policajaca, kao i 140 slučajeva neizvršavanja naređenja. Također, izdvaja se podatak da 19,9 posto službenika MUP-a RS-a uopće ne zna kako prijaviti korupciju.

POGLEDAJTE VIDEO Prosvjed ispred FPZG-a - Potez Borisa Havela razbjesnio studente

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
