Pijani dolaze na posao, drogiraju se: Šokantno izvješće trese policiju RS-a!

U internom dokumentu Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske, koji nosi naziv Plan integriteta Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske (2026. – 2028.), istaknut je niz problema i izazova s kojima se suočava vodeća policijska agencija u entitetu Republika Srpska, a pojedini detalji zaista su šokantni.

Kako je objavio Klix.ba, dokument je izradila Radna skupina pri Ministarstvu unutarnjih poslova RS-a u razdoblju od srpnja 2025. do veljače 2026. godine, a imao je za cilj otkrivanje ključnih prijetnji unutar strukture svih policijskih tijela koja su izložena korupciji.

U dokumentu koji je pregledao Klix.ba identificirano je ukupno 45 rizika, od kojih 34 u općim područjima, a 11 u specifičnim područjima, što je rezultiralo s predloženih 73 mjera upravljanja. Rizici su rangirani pomoću matrice: 1–15 je nizak intenzitet, 16–49 je srednji intenzitet, a 50–100 je visok intenzitet.

Detaljnom i opsežnom analizom utvrđeni su sljedeći rizici, izraženi u matrici koja se dobiva množenjem posljedica i vjerojatnosti:

Sukob interesa u obavljanju službenih zadataka – ocjena 90,

Neovlašteni pristup, korištenje, obrada i zlouporaba osobnih podataka – rezultat 80,

Mogućnost neovlaštenog pristupa i otkrivanja klasificiranih podataka – ocjena 80,

Prekoračenje ili zlouporaba ovlasti – 80 bodova,

Mogućnost prikrivanja nepravilnosti – ocjena 72,

Nepropisna ili nezakonita upotreba sile – ocjena 72,

Slanje službenih podataka nezaštićenim kanalima komunikacije – ocjena 72,

Kontakti s osobama od sigurnosnog interesa – ocjena 70.

Posebno izražen rizik zabilježen je u segmentu koji se odnosi na etičko i profesionalno ponašanje, gdje se ističu zlouporaba ovlasti i nepravilna upotreba sile.

Zabilježeno je i 119 slučajeva dolaska na posao u alkoholiziranom stanju i 71 slučaj "koruptivnog ponašanja". Dodatno, zabilježeno je 28 slučajeva korištenja psihoaktivnih supstanci kod službenika i policajaca, kao i 140 slučajeva neizvršavanja naređenja. Također, izdvaja se podatak da 19,9 posto službenika MUP-a RS-a uopće ne zna kako prijaviti korupciju.

POGLEDAJTE VIDEO Prosvjed ispred FPZG-a - Potez Borisa Havela razbjesnio studente