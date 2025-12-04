Pijane djevojke opljačkale taksista i otele mu auto: Objavljeni detalji filmske priče

Četiri pijane djevojke u dobi između 16 i 24 godine u srijedu navečer u njemačkom Wiesbadenu opljačkale su taksista (66), a dvije od njih potom su mu ukrale automobil, javlja Fenix.

Djevojke su se u taksiju vraćale s božićnog sajma, a nakon što su stigle do lokacije na kojoj su dvije trebale izaći iz auta, nastala je svađa zbog cijene vožnje.

Od taksista su zatražile da im vrati novac, a kada je odbio, napale su ga i izvukle iz vozila. Muškarac je zadobio lakše tjelesne ozljede, ali i ostao bez svojeg automobila.

Završile na triježnjenju

Dvije djevojke pješice su otišle s lica mjesta, no druge dvije ostale su u autu i pobjegle. Ipak, njihov filmski bijeg nije dugo trajao. Policija ih je brzo zaustavila.

Utvrdili su da vozačica nije imala vozačku dozvolu, a ona i suputnica bile su pod utjecajem alkohola. Noć su provele na triježnjenju u policijskoj postaji.

Policija dodaje da su uspjeli identificirati i druge dvije djevojke te da se sve počiniteljice nalaze pod istragom.

