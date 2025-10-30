Pijan zvao policiju da ga spasi, ali nije znao gdje je: Našli ga u zatvorenoj mesnici kako jede kobasice

Njemačka policija riješila je, u najmanju ruku, neobičan slučaj u Baden-Württembergu. Pijani 28-godišnjak završio je usred zatvorene mesnice, gdje je prije poziva policiji pojeo nekoliko kobasica, piše Fenix.

Kad je nazvao policiju, nije im znao reći gdje je. Policajci su ga uspjeli pronaći u prodajnom prostoru mesnice.

Istraga je pokazala da je muškarac najvjerojatnije pao kroz prozor susjednog lokala u unutarnje dvorište mesnice.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Poslužio se delicijama

Umjesto da zatraži pomoć, ušao je u zatvoreni objekt i počeo jesti iz ponude mesnice, prije nego što je sam pozvao policiju.

Nakon incidenta, 28-godišnjak je prevezen u bolnicu hitnom pomoći. Policija zasad nije dala detalje o težini njegovih ozljeda, no pretpostavlja se da se ozlijedio prilikom pada. Muškarac trenutačno nije pri svijesti. Protiv njega se vodi istraga zbog kaznenog djela protiv imovine.

POGLEDAJTE VIDEO: Sprema se udar na džepove Hrvate: Stručnjak ukazao na nevjerojatan paradoks