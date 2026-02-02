Pedofil silovao djevojčice u vrtiću i snimao ih dok su spavale: Radio je i u školi...

Skupina obitelji pokrenula je pravne postupke protiv tvrtke Bright Horizons koja je upravljala jednim londonskim vrtićem u kojem je radnik Vincent Chan (45) zlostavljao djecu, objavio je u nedjelju Sky News.

Predatorove žrtve bile su djevojčice u dobi od tri i četiri godine, a samog sebe je snimao kako ih zlostavlja dok su spavale.

Prošle godine priznao je krivnju za 26 kaznenih djela seksualne naravi, uključujući pet točaka seksualnog napada na dijete penetracijom, četiri točke seksualnog napada na dijete dodirom, 11 točaka snimanja neprimjerenih fotografija djeteta te šest točaka izrade neprimjerenih fotografija djeteta.

Bolesni detalji

Na ročištu prošli tjedan je pak priznao da je kriv za dodatnih 30 kaznenih djela koja se nisu dogodila u vrtiću - seksualni napad na žensku osobu, 12 točaka snimanja i izrade neprimjerenih fotografije djece, šest optužbi za vrijeđanje javnog morala i 11 točaka voajerizma.

Policija ističe da je pedofil ranije radio u školi, prije nego što se 2017. zaposlio u vrtiću. Isto tako, policija navodi da je zaplijenila snimke na kojima je prikazano kako se 2017. skida u učionici, kao i videozapise na kojima navodno masturbira u učionici.

Jezivo otkriće

Podsjetimo, Chan je razotkriven nakon što ga je jedan zaposlenik Bright Horizonsa prijavio da je uređajem u vlasništvu vrtića snimao kako dijete spava s licem u hrani, a onda je na tu snimku dodao glazbu u "komične svrhe" i podijelio je s kolegama. Uhićen je zbog sumnje na zanemarivanje, a policija je zaplijenila 25 uređaja iz njegova doma te još tri iz vrtića.

Pušten je uz jamčevinu, ali je izgubio posao. Tri mjeseca kasnije, forenzički timovi na uređajima su otkrili brojne neprimjerene fotografije i videozapise djece, među njima i dokaze o seksualnim kaznenim djelima s izravnim kontaktom nad djecom. Svoju kaznu monstrum će saznati 12. veljače kada će biti osuđen za svih 56 kaznenih djela za koje je priznao krivnju.

"Šokirani smo i zgroženi kaznenim djelima te smo naredili stručno preispitivanje vlastitih praksi zaštite djece", navela je u prosincu tvrtka Bright Horizons, protiv koje je podnijeta tužba u kojoj sudjeluje 46 obitelji. Vrtić u kojem se zlostavljanje događalo u međuvremenu je zatvoren.

