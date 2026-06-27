Pariz gori, bolnice pucaju po šavovima, 55 je mrtvih: Hrvatsku čekaju temperature do 39°C

Broj smrtnih slučajeva u Francuskoj povezanih s toplinskim valom popeo se na četvero male djece i više od 55 utapanja. Meteorolozi predviđaju da će se ekstremno vrući uvjeti koji su zahvatili Europu pomaknuti na istok gdje je 150 milijuna ljudi izloženo temperaturama od 35°C, piše Guardian.

Znanstvenici tvrde da je toplinski val bio najozbiljniji i najrašireniji ikada, zbog čega se gotovo polovica od 850 najvećih gradova u regiji suočava s neviđenim toplinskim stresom. Kažu da su ekstremne temperature omogućene klimatskom krizom uzrokovanom izgaranjem fosilnih goriva.

U petak je bolnica u Marseilleu potvrdila da je 18-mjesečno dijete umrlo na hitnoj pomoći ranije ovog tjedna nakon što je pronađeno u automobilu u stanju hipertermije. Policijski izvor rekao je za list Le Figaro da se vjeruje da je otac, koji radi u tom području, možda zaboravio sina u automobilu kada ga je trebao odvesti u vrtić.

Ranije ovog tjedna, trogodišnji dječak u pariškom predgrađu pronađen je mrtav nakon što se popeo u automobil i ostao zarobljen kada se aktivirala dječja brava. Također, tijela dvoje djece u dobi od dvije i četiri godine pronađena su u automobilu na parkiralištu stambene zgrade.

Francuska ministrica sporta Marina Ferrari izjavila je u petak da se diljem zemlje utopilo najmanje 55 ljudi, u odnosu na 40 prijavljenih ranije tijekom tjedna. „Do jučer navečer bilo ih je 55, ali bojimo se da bi se situacija mogla pogoršati“, rekla je za televizijsku postaju Franceinfo.

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Lipanjski rekord u Parizu

Dužnosnici u Parizu, gdje su temperature u srijedu dosegle lipanjski rekord od 40,9 °C, izrazili su sličnu zabrinutost. „Dolazimo do točke zasićenja u bolničkim ustanovama“, rekao je šef pariške policije Patrice Faure za BFM TV dok je najavljivao zabranu ispijanja alkohola za van na ulici.

Voditelj Udruge francuskih liječnika hitne pomoći rekao je da je u Parizu u 24 sata bilo 55 smrtnih slučajeva u hitnim zdravstvenim službama. „Pedeset pet je ogroman broj“, rekao je Patrick Pelloux za Reuters. „Obično su to tri ili četiri u 24 sata.“

Organizatori Paris Pridea rekli su da će odgoditi događaj, vjerojatno do rujna, nakon što je policija izrazila zabrinutost da bi okupljanje tisuća ljudi moglo povećati pritisak na hitne službe. Povorka Pridea u Lyonu, kao i glazbeni festival Solidays – čiji je cilj bio prikupiti sredstva za podršku programima za osobe pogođene HIV-om – također su otkazani.

Vrhunac toplinskog vala u Hrvatskoj

Sunčano i vrlo vruće bit će u Hrvatskoj u subotu, uz najvišu dnevnu temperaturu u većini područja od 32 do 37 Celzijevih stupnjeva, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) koji upozorava na vrlo veliku opasnost od toplinskih valova u riječkoj splitskoj i dubrovačkoj regiji.

Velika opasnost od toplinskih valova najavljena je u još tri regije - zagrebačkoj, karlovačkoj i kninskoj. Vjetar će biti većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak.

Pred nama je vrhunac ovog toplinskog vala. Dok na zapadu Europe toplinski val polako popušta, prostrana anticiklona premjestila se prema istoku kontinenta, a u naše krajeve i dalje pritječe vrlo topao zrak s jugozapada.

Krajem tjedna u atmosferi će biti i nešto saharske prašine, pa će sunce mjestimice izgledati zamućeno, a sparina dodatno pojačavati dojam vrućine, prognoza je RTL-ovog meteorologa Doriana Ribarića.

Ujutro i prijepodne u većini zemlje prevladava sunčano, vedro i mirno vrijeme. Duž obale puše slaba do umjerena bura, pod Velebitom i na krajnjem jugu još ponegdje kratkotrajno pojačana. Već od jutra u većem dijelu zemlje činit će se vruće.

Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj bit će sunčano i vedro, uz slab vjetar. Temperatura će još malo porasti, uglavnom na oko 36, lokalno i 37 Celzijevih stupnjeva. Dakle, vrlo vruće.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu očekuje se pretežno sunčano vrijeme, tek uz poneki manji oblak, uglavnom oko gorja na zapadu. Temperatura će biti iznimno visoka, većinom 36, ponegdje i 37 stupnjeva.

Sljedećih dana do 39°C

U Dalmaciji obilje sunca i vedrine te, kao i proteklih dana, izražena vrućina. Temperatura će biti između 34 i 37 Celzijevih stupnjeva, a lokalno u Zagori moguće i do 38. Kakvo-takvo olakšanje na otocima će donositi slab do umjeren maestral, a uz obalu slab vjetar s mora.

Na sjevernom Jadranu također sunčano, gotovo bez oblaka. Temperatura i dalje vrlo visoka, između 34 i 37 stupnjeva, a predah od vrućine teško će se naći i u gorju.

Sljedećih dana vrućina će biti još izraženija. Na kopnu će prevladavati sunčano vrijeme, a najviše dnevne temperature dosezat će 38, lokalno i 39 Celzijevih stupnjeva. Sve toplije i neugodnije bit će i noći, osobito u gradovima, pa će se sve teže spavati.

Od ponedjeljka je tek u gorju moguć poneki poslijepodnevni pljusak, no od srijede se izglednije nazire prolazno pogoršanje s pljuskovima i grmljavinom. Ono bi trebalo donijeti prijeko potrebno osvježenje. Ipak, i nakon toga ostat će vruće, samo nešto primjerenije dobu godine.

Na Jadranu se nastavljaju nizati tropske noći te sunčani i vrlo vrući dani. Ujutro će puhati slab burin, a danju maestral, koji će tek ponegdje donositi kratkotrajno olakšanje od vrućine. Pogoršanje se na moru očekuje sa srijede na četvrtak, kada je moguć i pokoji neverin. Temperatura će se tada malo sniziti, ali će oblake ubrzo rastjerati jaka bura.