Vatikan otkrio koje zemlje će Papa posjetiti na prvom putovanju: 'Duboko je simbolično'

Papa Lav XIV. posjetit će osam gradova u Turskoj i Libanonu kasnije ove godine, objavio je Vatikan u ponedjeljak, najavljujući njegovo prvo putovanje izvan Italije otkako je postao poglavar Katoličke crkve, a očekuje se da će apelirati na mir diljem regije.

Lav, prvi papa iz Sjedinjenih Američkih Država, posjetit će Tursku od 27. do 30. studenoga, a potom će biti u Libanonu od 30. studenoga do 2. prosinca.

Njegov prethodnik papa Franjo je planirao posjetiti obje zemlje, no nije mogao zbog sve lošijeg zdravlja. Franjo je preminuo 21. travnja, a svjetski kardinali su za novog papu izabrali Lava 8. svibnja.

'Duboko simbolično'

Središnji dio posjeta Turskoj će se sastojati od nekoliko zajedničkih događaja s carigradskim patrijarhom Bartolomejom, duhovnim vođom za 260 milijuna pravoslavnih kršćana u svijetu, koji ima sjedište u Istanbulu.

Proslavit će 1700. godišnjicu ranokršćanskog Nicejskog sabora koji se odvio u današnjem gradu Izniku. "Duboko je simbolično da će papa Lav posjetiti (patrijarha) u sklopu svog prvog službenog putovanja", kazao je za Reuters velečasni John Chryssavgis, savjetnik carigradskog patrijarha.

Lav će se također sastati s turskim predsjednikom Tayyipom Erdoganom u glavnom gradu Ankari, posjetiti džamiju sultana Ahmeda u Istanbulu te predvoditi katoličku misu u istanbulskoj Volkswagen Areni.

Papa će se u Libanonu susresti s predsjednikom Josephom Aounom u Bejrutu, održati međureligijski sastanak i predvoditi misu na otvorenom na obali u Bejrutu. Katolički poglavar će moliti i na mjestu kemijske eksplozije u bejrutskoj luci koja je 2020. ubila 200 osoba i prouzročila štetu u vrijednosti od više milijardi dolara.

Značajan dio modernog papinstva

Inozemna putovanja su postala značajan dio modernog papinstva, pri čemu se poglavari susreću s lokalnim katolicima, šire vjeru i provode međunarodnu diplomaciju.

Prva putovanja novog pape se u pravilu smatraju indikatorom pitanja koje čelnik Crkve želi staviti u središte svog pontifikata. I Turska i Libanon su većinski muslimanske zemlje, ali Franjo je stavljao velik naglasak na muslimansko-katolički dijalog tijekom 12 godina svog pontifikata, u sklopu kojeg je 47 puta putovao u inozemstvo.

Službeni moto papinog putovanja u Libanon jest "Blago mirotvorcima".

