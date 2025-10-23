Papa među gomilom blagoslovio četveromjesečnu bebu iz Hrvatske: 'Ovo je pravo čudo'

Nevjerojatan prizor na Trgu svetoga Petra u Vatikanu! Među tisućama vjernika papa Lav XIV. je uočio četveromjesečnu djevojčicu iz Hrvatske i dogodio se trenutak za pamćenje.

Malenu Piu, odjevenu u naše prepoznatljive kockice, roditelji i sigurnosna služba su približili papamobilu, a on ju je nježno pogledao i udijelio joj osobni blagoslov. Emocije su preplavile roditelje, Mihaelu i Antonia Pršu, koji su putovanje u Rim bukirali potpuno spontano zahvaljujući povratnim avionskim kartama za samo 60 eura.

Foto: Privatna Arhiva/Mihaela I Antonio Prša

Razgovarali smo s ponosnom bakom Snježanom Pavić iz Velike Gorice koja je još pod snažnim dojmom zbog svega što se dogodilo.

"Nismo mogli ni sanjati ovakvo što. Kćer je mislila da se neće ni približiti Papi jer su tisuće ljudi bile na Trgu. No uspjeli su. Među masom koja ga je htjela pozdraviti, dok je prolazio blizu ograde papa Lav XIV. je rekao: 'Bambina, bambina!,' približili su mu Piu, a on joj je napravio križić na čelu, najljepši blagoslov, svi smo izvan sebe od sreće”, ispričala je baka Snježana za hrvati.ch.

Foto: Privatna Arhiva/mihaela I Antonio Prša

Foto: Privatna Arhiva/mihaela I Antonio Prša

Ovo im je bio treći pokušaj odlaska u Rim, govori nam Snježana. Karte su im uvijek nekako propale, nisu se mogli organizirati, a Mihaela je svakako željela prisustvovati audijenciji u srijedu. I upravo sada sve se posložilo. Cijeloj familiji ovo neizmjerno puno znači, ali Mihaeli posebno. Njezina veza s Bogom i crkvom, kako kaže Snježana, je doista iskrena i predana te će ovo pamtiti cijeli život.