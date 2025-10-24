Nacisti i komunisti mučili ih do smrti: Crkva proglašava blaženima 11 svećenika

Papa Lav XIV. odobrio je predstojeću beatifikaciju devetorice poljskih svećenika mučenih i ubijenih u logorima Dachau i Auschwitz, te dvojice dijecezanskih svećenika ubijenih iz „mržnje prema vjeri” od komunističkog režima koji je vladao Čehoslovačkom 1950-ih godina, piše vatican.news.

Naime, tijekom audijencije u petak, papa Lav XIV. primio je kardinala Marcella Semerara, prefekta Dikasterija za kauze svetaca, te odobrio objavu dekreta o mučeništvu, „iz mržnje prema vjeri“, devetorice poljskih salezijanaca ubijenih između 1941. i 1942. u koncentracijskim logorima Auschwitz i Dachau, kao i dvojice dijecezanskih svećenika iz nekadašnje Čehoslovačke, ubijenih između 1951. i 1952. godine tijekom progona Katoličke Crkve koji je provodio komunistički režim uspostavljen nakon Drugog svjetskog rata.

Mučenici pod nacizmom

Salezijanci Jan Świerc, Ignacy Antonowicz, Ignacy Dobiasz, Karol Golda, Franciszek Harazim, Ludwik Mroczek, Włodzimierz Szembek, Kazimierz Wojciechowski i Franciszek Miśka – svi redovnici posvećeni pastoralnom i odgojnom radu – postali su žrtve nacističkog progona nakon njemačke okupacije Poljske 1. rujna 1939. godine, koja se s osobitom žestinom okomila i na Katoličku Crkvu.

Iako nisu sudjelovali u tadašnjim političkim napetostima, uhićeni su samo zato što su bili katolički svećenici. Posebna mržnja usmjerena protiv poljskog klera vidljiva je u surovim postupcima prema njima. U logorima su pružali duhovnu utjehu drugim zatvorenicima te, unatoč poniženjima i mučenjima, ostali postojani u vjeri. Ismijavani i zlostavljani, mnogi su bili mučeni do smrti ili su podlegli nehumanim uvjetima zatočeništva.

Svjesni da nacisti njihov pastoralni rad smatraju prijetnjom režimu, nisu odustajali od apostolskog poslanja te su, vjerni svom pozivu, mirno prihvatili rizik uhićenja, deportacije i smrti.

Mučenici pod komunističkim režimom u Čehoslovačkoj

Svećenici Jan Bula i Václav Drbola iz biskupije Brno ubijeni su u Jihlavi iz mržnje prema vjeri. Zbog njihovog pastoralnog žara smatrao ih je opasnima komunistički režim koji je 1948. preuzeo vlast u Čehoslovačkoj i započeo otvoreni progon Crkve.

Iako je bio uhićen 30. travnja 1951. i držan u zatvoru, vlč. Bula – žrtva zavjere tajne policije – optužen je da je nadahnuo napad u selu Babice 2. srpnja 1951., u kojem je ubijeno nekoliko partijskih dužnosnika. Nakon montiranog procesa osuđen je na smrt i obješen 20. svibnja 1952. u zatvoru u Jihlavi.

Vlč. Drbola je prevarom uhićen 17. lipnja 1951., također optužen za sudjelovanje u istom napadu. U istom zatvoru osuđen je na smrt i pogubljen 3. kolovoza 1951.

Obojica su bila zatočena na temelju lažnih svjedočanstava, podvrgnuta mučenju i prisiljena potpisati lažna priznanja. U montiranim procesima režima osuđeni su na smrt. Unatoč svemu, u svojim su pismima prije pogubljenja izrazili vjeru i potpuno povjerenje u Božju volju, a svećenik koji je čuo ispovijed vlč. Bule posvjedočio je o njegovoj smirenosti i predanosti.

