Ovo se nije dogodilo 500 godina: Kralj Charles i Camilla stigli u Vatikan, zajedno molili s papom

Britanski kralj Charles III. (76) i kraljica Camilla (78) stigli su u Vatikan, gdje ih je primio papa Lav XIV. (70) u sklopu proslave Papinske jubilejske godine 2025.

Posjet britanskog kraljevskog para dio je šireg programa obilježavanja jubileja koji okuplja vjernike i svjetske čelnike pod geslom “Hodočašće nade”.

Tijekom posjeta, kralj i kraljica su sudjelovali su u molitvi zajedno s papom čime su simbolično izrazili zajedničku želju za jedinstvom, mirom i međusobnim poštovanjem među kršćanima.

Uoči sastanka, iz Buckinghamske palače poručeno je kako kralj Charles osobno pridaje veliku važnost međuvjerskom dijalogu i održavanju prijateljskih odnosa s Vatikanom što je u duhu njegovih ranijih istupa o toleranciji, okolišu i zajedničkim vrijednostima među religijama.

Papa Lav XIV. i kralj Charles III. tijekom privatnog razgovora dotaknuli su se i tema poput klimatskih promjena, siromaštva i mira u svijetu, a posjet je zaključen razmjenom darova — tradicionalnim simbolom prijateljstva između dviju institucija s bogatom poviješću.

Ovo je prvi službeni posjet kralja Charlesa Vatikanu od njegova stupanja na prijestolje 2022. godine, te se smatra važnim korakom u nastavku duge tradicije diplomatskih i duhovnih veza između Ujedinjenog Kraljevstva i Svete Stolice.

Podsjetimo, ovaj povijesni susret je prvi takve vrste u gotovo 500 godina.

