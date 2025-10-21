Milanović ide u Vatikan: Papa Lav XIV. primit će ga u privatnu audijenciju

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović sljedeći će tjedan službeno posjetiti Vatikan gdje će ga u privatnu audijenciju primiti papa Lav XIV., potvrdio je Hini u utorak Ured predsjednika.

Milanović će u Vatikanu biti 31. listopada

Osim što će ga primiti papa, Milanović će se u Vatikanu sastati i s državnim tajnikom Svete Stolice kardinalom Pietrom Parolinom i tajnikom za odnose s državama u Državnom tajništvu Svete Stolice nadbiskupom Paulom Richardom Gallagherom.

Milanović je tijekom svog prvog predsjedničkog mandata bio u Vatikanu 2021. i sastao se s papom Franjom.

Tada je pozvao papu u posjet Hrvatskoj no to se nije realiziralo.

Na Franjinom ispraćaju bio je u travnju ove godine, kao i premijer Andrej Plenković.

POGLEDAJTE VIDEO: Poslušajte kako je papa na hrvatskom pozdravio Hrvate: 'Hvaljen Isus and Marija'