Papa Lav neće prati noge zatvorenicima kao Franjo: Ovako će izgledati prvi obred uoči Uskrsa

Papa Lav XIV. predvodit će prvi vjerski obred uoči Uskrsa u Rimu i Vatikanu u četvrtak.

Lav će služiti misu prvi put otkako je papa Franjo umro na Uskrsni ponedjeljak prošle godine.

U bazilici svetog Ivana Lateranskog, katedrali rimske biskupije, Papa planira oprati noge 12 svećenika kao znak poniznosti. Njegov prethodnik je umjesto toga išao u rimski zatvor kako bi oprao noge zatvorenicima.

Osobno će nositi veliki križ

Za razliku od Franje, papa Lav nastavlja s raznim tradicijama Katoličke Crkve. Očekuje se da će prvi Amerikanac na čelu zajednice od 1,4 milijarde katolika na svijetu osobno nositi veliki križ na Križnom putu na Veliki petak u Koloseumu.

U nedjelju bi trebao prvi put na Uskrs izreći tradicionalni blagoslov Urbi et Orbi (lat. Gradu i svijetu) - pred desecima tisuća vjernika na Trgu sv. Petra u Vatikanu.

Franjo je umro u travnju prošle godine u dobi od 88 godina.

Prema tradiciji, Isus Krist je slavio Posljednju večeru sa svojih 12 apostola na Veliki četvrtak. Obrok je temelj pričesti, odnosno euharistije, službe koju slave kršćani. Kao znak milosrđa i služenja, Isus je oprao noge svojim učenicima prije obroka, čin koji kršćanski kler i danas ponavlja.

Na Veliki petak osuđen je na smrt i razapet. Križni put prati završne faze njegove patnje i raspeća. U nedjelju, na Uskrs, slavi se njegovo uskrsnuće.

