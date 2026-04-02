Papa Lav prvi put spomenuo Trumpa: 'Bog ne uslišuje molitve ratnih vođa'

Papa Lav postao je prošlog svibnja prvi američki poglavar Katoličke Crkve u povijesti, ali je tijekom prvih deset mjeseci svojega pontifikata uglavnom izbjegavao komentirati svoju domovinu i nijednom nije javno spomenuo predsjednika Donalda Trumpa. Više nije tako.

Posljednjih tjedana Papa se profilirao kao oštar kritičar rata u Iranu. U utorak je, prvi put javno, izravno pozvao Trumpa da okonča širenje sukoba.

Riječ je o značajnoj promjeni tona i pristupa za koju stručnjaci kažu da ukazuje na njegovu želju da na svjetskoj pozornici bude protuteža Trumpu i njegovim vanjskopolitičkim ciljevima, ističe Reuters.

"Mislim da on ne želi da Vatikan bude optužen za blagost prema 'trampizmu' zato što je on Amerikanac", rekao je Massimo Faggioli, talijanski povjesničar koji pomno prati Vatikan.

Lav, poznat po pažljivom biranju riječi, pozvao je Trumpa da pronađe "izlaz" za okončanje rata, upotrijebivši američki kolokvijalni izraz "off-ramp" koji bi predsjednik i dužnosnici administracije razumjeli. "Kada (Lav) govori, uvijek je oprezan", rekao je Faggioli, profesor na Trinity Collegeu u Dublinu. "Mislim da to nije bilo slučajno."

Čikaški kardinal Blase Cupich, bliski saveznik pape Lava, izjavio je za Reuters da Papa preuzima ulogu duge loze pontifeksa koji su pozivali svjetske vođe da se okane rata. "Ono što je drugačije... jest glas glasnika, jer sada Amerikanci i svi s engleskog govornog područja čuju poruku na njima bliskom načinu izražavanja", rekao je kardinal.

Lav poručio da Bog ne uslišuje molitve ratnih vođa

Dva dana prije izravnog obraćanja Trumpu, Lav je neuobičajeno oštrim riječima za jednog katoličkog prvosvećenika poručio da Bog ne uslišuje molitve vođa koji započinju ratove i imaju "ruke pune krvi".

Konzervativni katolički komentatori te su riječi protumačili kao usmjerene protiv američkog ministra obrane Petea Hegsetha, koji koristi kršćansku terminologiju kako bi opravdao zajedničke američko-izraelske napade na Iran. To je također dovelo do jednog od prvih izravnih odgovora Trumpove administracije na Lavov komentar.

"Mislim da nema ništa loše u tome što naši vojni vođe ili predsjednik pozivaju američki narod da moli za naše pripadnike oružanih snaga", izjavila je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt na pitanje o papinim primjedbama.

Jačanje kritika

Lav je prethodno kritizirao Trumpovu strogu imigracijsku politiku, dovodeći u pitanje je li ona u skladu s crkvenim učenjima o zaštiti života.

U tim izjavama, koje su izazvale burne reakcije konzervativnih katolika, suzdržao se od izravnog imenovanja Trumpa ili bilo kojeg dužnosnika njegove administracije, podsjeća Reuters.

Papa je također u prosincu proveo veliku rekonstrukciju vodstva američke Katoličke Crkve, smijenivši kardinala Timothyja Dolana s mjesta nadbiskupa New Yorka. Dolana, koji je smatran vodećim konzervativcem među američkim biskupima, zamijenio je relativno nepoznati klerik iz Illinoisa, nadbiskup Ronald Hicks. Lav tjednima iznosi sve jače kritike rata u Iranu.

Dana 13. ožujka izjavio je da bi kršćanski politički vođe koji počinju ratove trebali otići na ispovijed i procijeniti slijede li Isusova učenja. Deset dana kasnije poručio je da su vojni zračni napadi neselektivni i da bi ih trebalo zabraniti.

Kardinal Michael Czerny, visoki dužnosnik Vatikana, rekao je da će Papin glas imati težinu na globalnoj razini jer "svatko može primijetiti da on govori... za opće dobro, za sve ljude, a posebno za ranjive". "Moralni glas pape Lava je vjerodostojan, a svijet očajnički želi vjerovati da je mir moguć", rekao je kardinal.

Lav je u četvrtak počeo četverodnevna vatikanska događanja koja vode do Uskrsa, kada će s balkona bazilike svetog Petra uputiti poseban blagoslov i poruku, koju svijet pomno prati.

