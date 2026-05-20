Pakao u srcu New Yorka: Ljudi bježe od vatrene kugle koja guta sve pred sobom

U samom srcu financijske četvrti New Yorka u srijedu se zapalilo vozilo njujorškog javnog prijevoznika MTA. Sve je kulminiralo snažnom eksplozijom i golemom vatrenom kuglom nedaleko od poznate skulpture Charging Bull na Wall Streetu, javlja New York Post.

Snimke objavljene na društvenim mrežama prikazuju trenutak kada vozilo, parkirano ispred sjedišta Metropolitan Transportation Authorityja na adresi 2 Broadway, zahvaća snažan požar tijekom večernje prometne špice. Nekoliko trenutaka kasnije uslijedila je eksplozija koja je uznemirila prolaznike i izazvala kaos na ulicama Donjeg Manhattana.

Na videozapisima vidi se kako građani u panici bježe od mjesta događaja dok gusti dim i plamen prekrivaju područje u neposrednoj blizini jedne od najposjećenijih turističkih lokacija u New Yorku.

Vatrogascima trebalo gotovo sat i pol

Prema informacijama vatrogasne službe FDNY, dojavu o požaru na uglu Broadwaya i Stone Streeta hitne službe zaprimile su oko 17:42 po lokalnom vremenu. Na teren su odmah upućeni policija i vatrogasci, a gašenje požara trajalo je gotovo 90 minuta prije nego što je situacija stavljena pod potpunu kontrolu.

Unatoč dramatičnim scenama i snažnoj eksploziji, u incidentu nije bilo ozlijeđenih, potvrdili su iz FDNY-ja. Za sada nema indicija koje bi upućivale na namjerno izazivanje požara ili bilo kakvu prijetnju sigurnosti građana, no istraga o uzroku izbijanja vatre još uvijek traje.

Iz MTA-a su potvrdili kako je riječ o jednom od njihovih službenih vozila, ali su sva pitanja vezana uz istragu prepustili vatrogasnoj službi New Yorka. Istraga će utvrditi je li požar uzrokovao tehnički kvar ili neki drugi faktor.