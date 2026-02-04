Misteriozni 'ozbiljan incident' u kampusu: Jedna osoba u bolnici, policija šuti, a ulice sablasno prazne

"Vrlo ozbiljan incident", koji se dogodio u utorak navečer u Leicesteru u blizini kampusa Sveučilišta De Montfort u Velikoj Britaniji, do srijede ujutro prerastao je u veliku policijsku operaciju koja je paralizirala dio gradskog središta, javlja BBC.

Prema informacijama policije, službenici su u utorak oko 18 sati postupili po dojavi zbog incidenta u Oxford Streetu, u neposrednoj blizini sveučilišnih zgrada i bolnice Leicester Royal Infirmary.

Ubrzo nakon toga, hitna pomoć zaprimila je poziv koji je opisan kao hitan medicinski slučaj, a na mjesto događaja upućeno je više vozila, uključujući zračnu hitnu službu.

Jedna je osoba prevezena je u bolnicu, a njezino zdravstveno stanje još nije poznato.

Tijekom sinoćnje večeri, policija je postavila opsežan sigurnosni kordon radi očuvanja mjesta događaja i provođenja očevida.

Zatvorene su brojne prometnice kao i pojedini važni prometni čvorovi u okolici. Promet u središtu grada znatno je poremećen, a linije javnog prijevoza preusmjerene.

Prazne ulice i misteriozan slučaj

Snažna policijska prisutnost nastavila se i u srijedu ujutro, a sigurnosni kordon je ostao na snazi.

Novinari na terenu izvijestili su o neobično tihom središtu Leicestera, s vrlo malo ljudi na ulicama, osobito na području Grange Lanea, koji je dio kampusa De Montfort Universityja.

Na više mjesta razvučene su policijske trake, a policajci su preusmjeravali pješake i vozače oko zatvorenog područja, iako je malo tko znao što se točno dogodilo.

Sveučilište potvrdilo suradnju s policijom

Sveučilište De Montfort potvrdilo je incident na njihovu kampusu te da surađuju s policijom.

U priopćenju su naveli da se radi o "vrlo ozbiljnom incidentu“ te da pružaju izravnu podršku studentima i zaposlenicima koji su svjedočili događaju.

Zastupnica laburista, Liz Kendall, pozvala je javnost da se suzdrži od nagađanja dok istraga traje, naglasivši da su njezine misli uz sve pogođene događajem.

Zbog blizine bolnice, zatvaranje cesta utjecalo je i na pristup zdravstvenoj ustanovi pa je uporava bolnice upozorila pacijente i osoblje na kašnjenja.

Policija je zdravstvenim djelatnicima omogućila pristup parkiralištu bolnice uz obvezu pokazivanja službene identifikacije.

Stanovnici i prolaznici koji su se zatekli u blizini kordona izrazili su zabrinutost i nelagodu.

Još nema potvrđenih informacija o prirodi događaja - do kasnih prijepodnevnih sati u srijedu policija nije objavila dodatne pojedinosti o samom incidentu, a istraga je i dalje bila u tijeku.