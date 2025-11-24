Otvorena Pandorina kutija? Triler u RS-u, padaju kritike: 'Kao bipolarni poremećaj'

Savez neovisnih socijaldemokrata proglasio je pobjedu Siniše Karana na prijevremenim izborima za predsjednika RS-a. U SDS-u ne priznaju rezultat. Izlaznost na povijesnom minimumu, piše Deutsche Welle

Pobjedu Siniše Karana potvrdila je i Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, koja je javnosti s najjednostavnijeg izbornog procesa za brojanje, predstavila rezultate tek četiri sata nakon zatvaranja birališta.

"Siniša Karan (SNSD) osvojio je 200.116 ili 50,89 posto glasova, dok je Branko Blanuša (SDS) osvojio 188 tisuća ili 47,8 posto glasova", rekao je Jovan Kalaba, predsjednik CIK-a. Preliminarni rezultati objavljeni su na temelju 92 posto obrađenih biračkih mjesta. Ostala četiri kandidata nisu prešli pola posto (osvojenih) glasova.

Foto: Dejan Rakita/pixsell/pixsell

Pobjedu su prije CIK-a proglasili u SNSD-u, čiji je predsjednik Milorad Dodik rekao da su "sada dobili dva Dodika", nakon što su ga, kako je dodao, htjeli skinuti u nefer procesu. Opet je prozvao visokog predstavnika Christiana Schmidta.

"Ovi izbori su rađeni pod nepovoljnim okolnostima i intervencionizmom vanjskog faktora", rekao je Dodik, proglašavajući ovo velikom pobjedom.

"Ovo je pobjeda Republike Srpske i pokazuje njezinu stabilnost. Čestitam Siniši Karanu", rekao je.

Mir, stabilnost, procvat

Novoizabrani predsjednik RS-a, koji će biti treći predsjednik u samo tri mjeseca, pozvao je na mir i stabilnost, ali i na borbu protiv stranog utjecaja na kreiranje života srpskog naroda. "Srpski narod je dao sada konačan odgovor rekavši 'ne' bilo kojem strancu i uzurpatoru koji mogu mijenjati njihovu volju", poručio je Siniša Karan. Dodao je da RS nikome nije prijetnja i da su mir i stabilnost prioritet. Najavio je ekonomski procvat.

"Ići ćemo u investicije i rad, ekonomski procvat i oporavak. Hvala vam građani RS-a na ovom povjerenju koje je naš put, zaštita Ustava i onoga što ste nam vi donijeli, naše ustavne slobode i svakog onoga koji živi u RS-a", poručio je Karan.

Povijesni mala izlaznost otvorila je Pandorinu kutiju optužbi za manipulaciju tijekom izbornog procesa od strane oporbe, ali i izbjegavanje te činjenice od strane vlasti, s obzirom na to da se radi prvenstveno o njihovom političkom gubitku. Opozicija traži ponavljanje izbora u Laktašima, Zvorniku i Doboju zbog sumnje u izborne malverzacije. Izborni rezultat i pobjedu Siniše Karana ne prihvaćaju.

"Ponovno pokušaj prekrajanja izborne volje. Rezultati između kandidata su toliko mali, radi se o nekoliko stotina razlike, ali u korist profesora Blanuše", rekao je prvi čovjek Srpske demokratske stranke, Jovica Radulović. Poručuje da treba pričekati rezultate mobilnih timova.

"Ovo je posebna večer, večer političkog kraja Milorada Dodika", rekao je Radulović, koji vjeruje u Blanušinu pobjedu, iako je i ostatak oporbe to indirektno priznao.

"Ovi izbori se ne završavaju večeras, nego tek kada se ponove izbore u Doboju, Zvorniku i u Laktašima. Postoje snimci pokušaja izborne prevare i izborne krađe, posebno u Laktašima", upozorava Radulović.

'Jače, brže, bolje'

Ostatak oporbe oličen u pokretu Sigurna Srpska, čiji je pokretač PDP Draška Stanivukovića, čestitao je Blanuši pobjedu samo u Banjoj Luci, odnosno ono što im je od početka i trebalo.

"Ovim smo pokazali da naš grad ostaje bastion oporbene borbe, najjači pokretač promjena i neosvojiva tvrđava za SNSD! Hvala mojim Banjalučanima, jer smo zajedno obranili sve ono za što smo se proteklih godina borili. Ovo je i dokaz da politike koje provodimo imaju veliku podršku naroda", napisao je Stanivuković, uz poruku "idemo dalje, idemo jače".

Jače i dalje je samo kandidatura PDP-ovog Draška Stanivukovića na predsjedničkim izborima iduće godine, čija je podrška Blanuši bila mlaka i neodlučna od početka. Upravo zbog održavanja političkog fronta prema SNSD-u još godinu dana do izbora. U slučaju pobjede Blanuše, taj front bi morao oslabiti silom prilika, jer "rušenje" drugog oporbenog kandidata ne bi imalo smisla.

"Da nije bilo manipulacija mogao sam već večeras proglasiti pobjedu", rekao je Blanuša, najavljujući zahtjeve za ponavljanjem izbora u Laktašima, Zvorniku i Doboju.

Scenarij po kojem su svi pobijedili i nitko nije izgubio, sada je već redovita pojava na političkom terenu BiH. Razlog je, kažu stručnjaci, politička nezrelost i nizak stupanj političkog razvoja. Ne samo kod političara nego i kod građana, kojih je tek trećina iskoristila svoje biračko pravo, što je povijesni minimum.

"Djeluje mi kao da netko ima bipolarni poremećaj u ovom društvu. Ovi kažu crno, ovi kažu bijelo, ovi kažu pokradeni, ovi nešto slave. I iz godine u godinu slušamo isti narativ. Po meni, kada je netko politički sazrio, mora kazati, da, pobijedio sam. Ili ako je izgubio, da, izgubio sam", kaže sociolog Vladimir Vasić.

"Riječ je o povijesni niskoj izlaznosti. Za izbore na višim razinama vlasti nikada nismo imali ovako nisu izlaznost", rekao je Dario Jovanović iz Koalicije Pod lupom, koja prati tijek izbornog procesa u BiH.

Izlaznost na ovim izborima bila je 35,78 posto ili 443.472 birača, što je čak 17,2 posto manje nego na prošlim izborima, priopćila je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Kada je riječ izbornim nepravilnostima, prijavljene su tri narušavanja od kojih se jedan slučaj odnosi na pokušaj glasanja osobe koja je obaviještena da je netko drugi već glasao u njezino ime.

