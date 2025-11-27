Ovo je Afganistanac koji je pucao u vojnike Nacionalne garde kraj Bijele kuće

Pomahnitali napadač koji je u srijedu pucao u pripadnike Nacionalne garde u mogućem terorističkom napadu u blizini Bijele kuće identificiran je kao 29-godišnji afganistanski državljanin koji je došao u SAD tijekom kaotičnog povlačenja iz Afganistana 2021. godine, rekli su izvori iz policije za The Post.

Rahmanullah Lakanwal navodno je čekao u zasjedi prije nego što je zaobišao ugao blizu metro stanice Farragut West u sjeverozapadnom dijelu Washingtona oko 14.15 sati, a zatim otvorio vatru, pogodivši stražarku u prsa prije nego što joj je pucao u glavu, prema izvorima iz policije.

Lakanwal, koji je u zemlju ušao u sklopu operacije "Saveznici dobrodošli" i nastanio se u Bellinghamu u Washingtonu, navodno je pucao na drugog stražara i udario ga - sve dok treći stražar, smješten u blizini, nije pojurio na to područje i oborio ga, rekli su izvori.

U kritičnom stanju

Upucani su Andrew Wolfe (24) i Sarah Backstrom (20). Dužnosnici su rekli da su oba pripadnika Nacionalne garde operirana i da su i dalje u kritičnom stanju. Iako je jučer nakon napada AP objavio da su preminuli. Osumnjičenik, koji je navodno upucan četiri puta, odvezen je gotovo gol u kolima hitne pomoći i djelovao je sam.

Lakanwal je suprug i otac najmanje petero djece, prema riječima njegovog bivšeg stanodavca u Bellinghamu. Služio je uz američke trupe u Afganistanu i bio je ozlijeđen u borbi prije dolaska u SAD, rekao je rođak za NBC News. Bio je pripadnik afganistanske vojske stacionirane u Kandaharu, gdje je podržavao američke specijalne snage u regiji.

Policija nije otkrila motiv napada. Izvori iz policije rekli su da FBI u početku tretira pucnjavu kao potencijalni teroristički čin.

Doveden za vrijeme Bidena

Lakanwal je doveden u Sjedinjene Države 2021. godine u sklopu operacije "Saveznici dobrodošli" bivšeg predsjednika Joea Bidena kada se povukao iz Afganistana, koja je omogućila privremene vize za Afganistance koji su pomagali američkim specijalnim snagama.

Gradonačelnica Washingtona Muriel Bowser rekla je novinarima u srijedu poslijepodne da se radilo o ciljanoj pucnjavi u kojoj je jedna osoba ciljala gardiste. I predsjednik Trump i potpredsjednik JD Vance nisu bili u Washingtonu u vrijeme pucnjave, Trump je bio na Floridi, a Vance u Kentuckyju.

Trump je od tada naredio slanje dodatnih 500 vojnika Nacionalne garde u Washington.

"Nikada nećemo odustati. Osigurat ćemo naš glavni grad. Osigurat ćemo naše gradove“, rekao je novinarima u srijedu ministar obrane Pete Hegseth.

"Predsjednik Trump me zamolio, a ja ću zamoliti tajnika vojske Nacionalne garde da dodam 500 dodatnih vojnika, pripadnika Nacionalne garde u Washington. Ovo će samo učvrstiti našu odlučnost da osiguramo da Washington učinimo sigurnim i lijepim", rekao je i dodao da je pad kriminala povijesni kao i povećanje sigurnosti i zaštite.

Odgođeno povlačenje Nacionalne garde

Prošli tjedan, savezni sudac naredio je Trumpovoj administraciji da povuče Nacionalnu gardu iz Washingtona, ali je odgodio stupanje te naredbe do 11. prosinca kako bi se dalo vremena za žalbu. Otprilike 90.000 Afganistanaca dobilo je dopušten ulazak u SAD i stekli su pravo na posebne imigrantske vize u okviru programa Bidenove administracije Operation Allies Refuge (OAR) i Operation Allies Welcome (OAW), koji su stranim državljanima pružali podršku u obradi imigracije i preseljenju.

U lipnju su američki dužnosnici otkrili da je 55 Afganistanaca, koji su 2021. godine stigli u SAD, na popisu terorista. Izvješće je utvrdilo da Bidenova administracija nije pravilno provjerila izbjeglice koje su išle u SAD dok su talibani ponovno preuzeli kontrolu nad Afganistanom.

Bellingham, gdje je osumnjičenik živio, bio je među gradovima u Washingtonu koji su bili ciljani za afganistanske izbjeglice prema OAW-u, s oko 800 preseljenih u 2022., prema podacima Immigrant & Refugee Health Alliance. Ostali su smješteni u Seattleu, Tacomi, Yakimi i Spokaneu. Lakanwal je podnio zahtjev za azil u prosincu 2024., a odobren je 23. travnja ove godine - i nije imao poznatu kriminalnu prošlost, rekao je dužnosnik Trumpove administracije za Reuters.

