Polio djevojku benzinom i zapalio je u vlaku: Uhićen 72 puta u posljednjih 30 godina

Čovjek iz Chicaga, koji je navodno 17. studenoga polio ženu benzinom i zapalio ju, bio je “karijerni kriminalac”, priopćila je Bijela kuća.

Lawrence Reed, koji je uhićen zbog zločina, imao je 72 ranija uhićenja, uključujući osam osuda za kaznena djela i sedam prekršaja, prema navodima Bijele kuće, piše BBC News.

U priopćenju Bijele kuće navodi se da je žrtva 26-godišnja Bethany MaGee preživjela napad, ali se “sada bori za život s užasnim opeklinama”.

Prijeti mu doživotan zatvor

Na sudu u ponedjeljak Reed je triput uzastopno viknuo “kriv sam”, nakon što ga je sudac upozorio da bi mogao dobiti doživotnu kaznu za optužbe koje uključuju počinjenje terorističkog napada, prema izvješćima iz sudnice.

Bijela kuća nastojala je za incident okriviti politike demokrata o kriminalu, opisavši ih kao “blage”.

I saveznom državom Illinois i gradom Chicagom upravljaju demokrati, a predsjednik Donald Trump trenutačno pokušava uskratiti savezna sredstva Illinoisu zbog ukidanja “gotovinske jamčevine”, sustava u kojem uhićena osoba mora položiti određeni iznos kako bi bila puštena iz pritvora do suđenja.

Zakon o ukidanju gotovinske jamčevine

Osumnjičenik je “bio na slobodi zbog radikalnog, opasnog zakona o ‘ukidanju gotovinske jamčevine’ koji je s ponosom potpisao guverner JB Pritzker i slavio ga čikaški gradonačelnik Brandon Johnson, zagovornik smanjenja policijskih sredstava”, navodi se u priopćenju Bijele kuće objavljenom u utorak.

Gradonačelnik Johnson rekao je u priopćenju da je napad “bio tragičan incident, i gradonačelnik se u molitvama obraća za žrtvu i njezinu obitelj”.

Reed, 50, ima povijest mentalnih bolesti i uhićen je 72 puta otkako je navršio 18 godina, prema navodima CBS Newsa.

Sklonost nasilju

U kolovozu je bio optužen za otežano nanošenje tjelesne ozljede zbog navodnog udaranja socijalnog radnika, a nakon uhićenja je pušten uz elektronički nadzor, unatoč protivljenju tužitelja.

Napad na MaGee dogodio se dok je ona “mirno sjedila i gledala svoj telefon”, rekli su tužitelji.

Prema kaznenoj prijavi, prišao joj je Reed koji je došao sa stražnje strane vagona i potom ju polio benzinom, nakon čega je ona pobjegla. Dok ju je progonio, prema prijavi, Reed je zapalio ostatak tekućine iz boce i zapalio MaGee.

Uznemirujuća snimka

Snimka incidenta pokazivala je da je Reed promatrao MaGee dok se previjala po podu obavijena plamenom pokušavajući ugasiti vatru.

Prošlog tjedna gradonačelnik Johnson rekao je da se napad “nikada nije smio dogoditi”, ocijenivši ga “potpunim neuspjehom našeg kaznenog pravosuđa kao i naših institucija za mentalno zdravlje”.

Rekao je da je osumnjičenik očito imao mentalnih problema i predstavljao opasnost za sebe i zajednicu.

Kao okružni povjerenik, Johnson je 2020. godine uveo neobvezujuću rezoluciju o preusmjeravanju sredstava iz policije i zatvora na druge javne službe, no u kampanji za gradonačelnika 2023. obećao je da neće smanjivati policijska sredstva.

