Pucnjava kod Bijele kuće: 'Ovaj gnusni napad bio je čin zla, čin mržnje i čin terora'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je napad vatrenim oružjem na dvojicu pripadnika Nacionalne garde u Washingtonu u srijedu bila "čin terora".

"Dvojica pripadnika Nacionalne garde koji služe u Washington DC-u nastrijeljeni su su iz neposredne blizine u monstruoznom napadu u stilu zasjede samo nekoliko koraka od Bijele kuće", rekao je Trump u kratkom video obraćanju iz Palm Beacha na Floridi.

"Ovaj gnusni napad bio je čin zla, čin mržnje i čin terora. Bio je to zločin protiv cijele naše nacije, bio je to zločin protiv čovječnosti", rekao je američki predsjednik.

Tijek napada

Dvojica pripadnika Nacionalne garde nastrijeljena su su u blizini metro stanice Farragut West, nedaleko od Bijele kuće, oko 14:15 sati po mjesnom vremenu, izjavila je lokalna policija na konferenciji za novinare otprilike dva i pol sata nakon incidenta. Dužnosnici su rekli da su u kritičnom stanju.

Dužnosnik policijske uprave Jeffrey Carroll rekao je da su jedinog osumnjičenika za pucnjavu savladali drugi pripadnici Nacionalne garde, uhitili ga i prevezli u bolnicu na liječenje.

Trump je u svom obraćanju rekao da je "na temelju dostupnih informacija, ministarstvo domovinske sigurnosti uvjereno da je osumnjičenik u pritvoru stranac koji je u našu zemlju ušao iz Afganistana - paklene rupe na Zemlji".

Direktan napad na Bidena

Trump je nadalje okrivio svog prethodnika, Joea Bidena, rekavši da je osumnjičenika "zrakoplovom dovezla Bidenova administracija 2021., njegov status je produžen prema zakonu koji je potpisao predsjednik Biden, katastrofalan predsjednik, najgori u povijesti naše zemlje".

"Svaki stranac koji je ušao u našu zemlju iz Afganistana pod Bidenom sada mora biti ponovno ispitan", rekao je Trump. "Moramo poduzeti sve potrebne mjere kako bismo osigurali uklanjanje svakog stranca iz bilo koje zemlje koji ovdje ne pripada ili ne donosi korist našoj zemlji."

Na konferenciji za novinare otprilike dva i pol sata nakon incidenta, direktor FBI-a Kash Patel i gradonačelnica Washingtona Muriel Bowser rekli su da su dvojica pripadnika Nacionalne garde u teškom stanju nakon što je guverner Zapadne Virginije Patrick Morrisey prvotno rekao da su umrli.

Osumnjičenik je identificiran

Carroll je rekao da su "pripadnici Nacionalne garde Washingtona bili u ophodnji visoke vidljivosti kada je osumnjičenik došao iza ugla, podigao ruku s vatrenim oružjem i zapucao na pripadnike Nacionalne garde".

"Trenutno nema naznaka da ima još osumnjičenika", rekao je. "Jedini osumnjičenik koji je bio uključen u ovaj incident, ozlijeđen je tijekom interakcije i prevezen je u bolnicu na liječenje."

Osumnjičenika je ministarstvo domovinske sigurnosti identificiralo kao Rahmanullaha Lakanwala (29), afganistanskog državljanina koji je došao u SAD u okviru programa za preseljenje tisuća Afganistanaca koji su pomagali SAD-u tijekom rata u Afganistanu i bojali se odmazde talibanskih snaga koje su preuzele kontrolu nad njihovom domovinom nakon povlačenja SAD-a.

Motiv pucnjave i dalje nepoznat

Vlasti su priopćile da još nisu utvrdile motiv pucnjave.

Dužnosnik Trumpove administracije, koji je govorio pod uvjetom da ostane anoniman, rekao je da je Lakanwal podnio zahtjev za azil u prosincu 2024. i da je odobren 23. travnja ove godine, tri mjeseca nakon što je Trump preuzeo dužnost. Lakanwal, koji je živio u saveznoj državi Washington, nije imao kriminalnu prošlost, rekao je dužnosnik.

Kasno u srijedu navečer, američka agencija za državljanstvo i imigraciju najavila je trenutačno zaustavljanje na neodređeno vrijeme "obrade svih imigracijskih zahtjeva koji se odnose na afganistanske državljane".

Trupe Nacionalne garde u glavnome gradu

Više od 2000 pripadnika Nacionalne garde raspoređeno je u glavnome gradu SAD-a mjesecima. Trump im je u kolovozu naredio da idu u Washington, navodeći navodno rašireni kriminal kao razlog njihove mobilizacije. Statistike kriminala ne podupiru tu tvrdnju.

Glavni grad je poduzeo pravne mjere protiv raspoređivanja. Savezni sudac nedavno je proglasio raspoređivanje Nacionalne garde nezakonitim i naredio njihovo povlačenje. Međutim, sutkinja je suspendirala svoju odluku na tri tjedna kako bi omogućila Trumpovoj administraciji da se žali. Naredba stoga ostaje na snazi ​​do 11. prosinca.

Nakon pucnjave, američki ministar obrane Pete Hegseth rekao je da ga je Trump zamolio "da pošalje 500 dodatnih vojnika, pripadnika Nacionalne garde, u Washington DC". Trump je u svom obraćanju potvrdio da je podnio zahtjev.

