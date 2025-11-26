Vojnici Nacionalne garde upucani kraj Bijele kuće

Dva vojnika Nacionalne garde upucana su u srijedu u blizini Bijele kuće. Prema prvim informacijama njihovo stanje nije bilo poznato, ali mediji su naknadno izvijestili da su u kritičnom stanju.

Napadač je uhićen i također ranjen, ali on nije životno ugrožen, prenosi AP.

Hitna medicinska pomoć prevezla je sve tri žrtve u bolnicu, prema riječima Vita Maggiola, službenika za informiranje javnosti Vatrogasne i hitne službe Washingtona.

Policijska traka okruživala je mjesto događaja na kojem su bljeskala svjetla vatrogasnih i policijskih vozila, a helikopterske elise tutnjale oko mjesta tragedije. Agenti američke Tajne službe i Ureda za alkohol, duhan, vatreno oružje i eksplozive bili su na mjestu događaja, dok su vojnici Nacionalne garde stražarili u blizini.

Foto: Profimedia

Najmanje jedan helikopter sletio je na Nacionalni trg. Naoružana policija i helikopteri viđeni su kako okružuju stanicu dok je trajala potraga za osumnjičenikom.

Viđena su vozila hitne pomoći kako reagiraju na područje. Zajednička operativna skupina Washingtona potvrdila je da reagiraju na incident u blizini Bijele kuće nakon izvješća o pucnjavi.

Međutim, glasnogovornik nije odmah potvrdio niti demantirao jesu li neki pripadnici Nacionalne garde upucani.

Foto: Profimedia

Metropolitanska policijska uprava rekla je da reagiraju na pucnjavu, ali nisu odmah dali više informacija.

Glasnogovornik gradonačelnice Muriel Bowser rekao je da lokalni čelnici aktivno prate situaciju.

Predsjednik Donald Trump bio je na svom golf terenu u West Palm Beachu kada se dogodila pucnjava.

"Bijela kuća je svjesna i aktivno prati ovu tragičnu situaciju. Predsjednik je obaviješten“, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt.

Stotine pripadnika Nacionalne garde iz okruga i nekoliko država patrolirale su glavnim gradom nakon što je predsjednik Donald Trump u kolovozu izdao izvanrednu naredbu u glavnom gradu, federalizirajući lokalne policijske snage i šaljući gardu iz osam država i Distrikta Columbia.