Ove poslove samo rijetki žele, a možete zaraditi više od 4000 eura mjesečno

Nedostatak kvalificirane radne snage jedna je od gorućih tema u Njemačkoj. Dok brojna radna mjesta ostaju prazna zbog niskih plaća ili loših uvjeta rada, paradoksalno je da postoje i dobro plaćena zanimanja za koja gotovo nitko ne pokazuje interes.

Njemački mediji izdvajaju pet takvih profesija koje, unatoč iznadprosječnim primanjima, ostaju nepopularne, piše Fenix magazin.

Posao mesara tradicionalno je zanimanje s dobrim potencijalom zarade. Rad s mesom i u klaoničkim uvjetima nije za svakoga, što ovo zanimanje čini zahtjevnim i fizički i psihički. Ipak, financijski potencijal je značajan, tako mesari u Njemačkoj mogu zaraditi i do 49.400 eura godišnje, što je plaća od dobrih 4.116,67 eura mjesečno. Unatoč solidnim primanjima, interes za ovu profesiju ostaje nizak zbog specijaliziranih zadataka i napornih uvjeta rada.

Pogrebnici se svakodnevno suočavaju sa smrću, što mnogima predstavlja velik emocionalni teret. Upravo taj aspekt odvraća potencijalne radnike. Ipak, oni koji se odluče za ovu profesiju mogu ostvariti pristojnu zaradu. Vlasnici manjih pogrebnih poduzeća ili samozaposleni pogrebnici mogu godišnje uprihoditi i do 43.900 eura.

Od TV dizajnera do svećenika

TV planer, poznat i kao programski direktor ili TV dizajner, zadužen je za organizaciju i koordinaciju televizijskih produkcija. Iako godišnja plaća može doseći i do 78.400 eura, zanimanje ne privlači velik broj kandidata. Razlozi leže u neizvjesnoj budućnosti televizijske industrije te visokoj razini stresa i pritiska na radnom mjestu.

Mnoga djeca sanjaju o vožnji na kamionu za smeće, izgledajući jednako cool kao i smetlari. Nažalost, poslovi u odvozu smeća često imaju lošu reputaciju – iako bi svaki grad bez njih upao u kaos.

Međutim, oni koji rade na rukovodećim pozicijama mogu zaraditi do 91.300 eura godišnje, primjerice u berlinskoj tvrtki za gospodarenje otpadom. Čak i smetlari zarađuju godišnju plaću od 39.600 eura. Unatoč ovim atraktivnim plaćama, zanimanje ostaje nepopularno zbog svog imidža i fizičkih zahtjeva.

Svećenički i pastoralni pozivi najčešće se biraju iz osobnog uvjerenja, a ne zbog financijskih razloga. Ipak, plaće su iznadprosječne. Pastori i katolički svećenici u prosjeku zarađuju oko 53.800 eura godišnje, dok najviše pozicije mogu doseći i do 85.400 eura. Unatoč tome, interes za ovu profesiju u Njemačkoj i dalje opada, navode tamošnji mediji.

