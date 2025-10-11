Otišao brati gljive, našli ga bez glave: 'Osjetili su okus ljudskog mesa...'
Napadi su sve češći, zovu ih ninjama i u posljednje vrijeme bilo je nekoliko smrtnih slučajeva
Muškarac, za kojeg navode da ima oko 70 godina, nestao je nakon što je otišao u šumu brati gljive u Iwateu u Japanu.
Njegovo tijelo pronađeno je nakon što su vlasti pokrenule potragu za njim.
Rekli su da muškarac ima ogrebotine po cijelom tijelu i da je riječ o napadu medvjeda.
"Muškarac u sedamdesetima koji je nestao nakon što je otišao u šumu brati gljive pronađen je mrtav", izjavio je lolalni policajac te nastavio: ""Sumnjamo da ga je napao medvjed na temelju ogrebotina."
Lokalna televizija TV Iwate javila je da su mu glava i trup bili odvojeni.
Napadi medvjeda su se posljednjih godina povećali u Japanu, što predstavlja izazov za lokalno stanovništvo koje živi u blizini šumskih područja.
Policija je u srijedu u drugom dijelu Iwatea pronašla također još jednog mrtvog muškarca kojeg je također očito napao medvjed.
U središnjoj prefekturi Nagano u subotu je pronađeno tijelo 78-godišnjeg muškarca s višestrukim tragovima kandži.
Prema podacima ministarstva zaštite okoliša, između travnja i rujna, 103 osobe diljem zemlje pretrpjele su ozljede uzrokovane medvjedima.
U utorak je uznemireni medvjed lutao prolazima supermarketa u Gunmi, sjeverno od Tokija, ozlijedivši dvojicu muškaraca i prestrašivši kupce.
Trgovina je blizu planinskih područja, ali mještani su rekli da joj se medvjedi nikada prije nisu približili.
Španjolskog turista u nedjelju je napao medvjed na autobusnoj stanici u slikovitom selu Shirakawa-go u središnjem Japanu.
Među posljednjim potvrđenim smrtnim slučajevima je žena u sedamdesetima koja je prošli tjedan umrla dok je brala gljive u sjevernoj regiji Miyagi s tri prijateljice, od kojih se jedna vodi kao nestala.
Do toga dolazi u trenutku kada se strahuje da je skupina divljih medvjeda koji divljaju Japanom stekla okus ljudskog mesa.
Stanovnici mirnog otoka Hokkaido suočavaju se sa strahom od "ninja medvjeda" koji napadaju ljude i proždiru stoku.
