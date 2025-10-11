Drama na koncertu pop zvijezde: Obuzdali nasilnog obožavatelja, policija brzo reagirala

Društvenim mrežama su se proširile uznemirujuće snimke s posljednjeg koncerta mlade pop-zvijezde Billie Eilish (23), koje su izazvale veliku pažnju i zabrinutost njezinih obožavatelja. Za incident je, prema svemu sudeći, odgovoran jedan mladić iz publike.

Na društvenim mrežama brzo su postale viralne snimke koje prikazuju trenutke nemilog događaja tijekom nastupa u Miamiju. Nakon što je Eilish sišla s pozornice kako bi pozdravila publiku u prvom redu, jedan obožavatelj ju je nasilno povukao u masu publike.

Snimke jasno pokazuju kako pjevačica silazi s pozornice i pozdravlja fanove koji su stisnuti uz sigurnosnu ogradu. Nekoliko trenutaka kasnije vidi se kako je muškarac iz publike povlači, što dovodi do snažnog udarca pjevačice u sigurnosnu barijeru dok sigurnosno osoblje brzo reagira.

Izbačen s koncerta

Nakon pada, pjevačica se brzo povukla, vidno ljutita, okružena zaštitarima. Između jednog od zaštitara koji je skočio u publiku i muškarca koji je povukao Billie Eilish došlo je do naguravanja.

Foto: Profimedia

NBC News izvještava da je jedna mlada žena zatražila liječničku pomoć na mjestu događaja i nije se vratila u blizinu incidenta.

Uslijed napada, druga obožavateljica se sukobila s muškarcem koji je izazvao incident, a on je ubrzo udaljen sa stadiona Kaseya Centar. Policija je u petak objavila da je počinitelj izbačen s mjesta događaja, no do sada nisu podignute optužnice.

