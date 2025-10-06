Otac upucao kćer pred njezinom mlađom sestrom: Tijelo zamotao u ceradu i bacio u rijeku

Otac iz pakla uhićen je jer je, vjeruje se, upucao svoju kćer tinejdžericu, umotao tijelo u ceradu, zavezao kamenje oko njega i bacio ga u rijeku jer se 17-godišnjakinja željela udati za nekoga "izvan njihove kaste", izvijestila je indijska policija.

Tinejdžerica je nestala 23. rujna, a susjed je alarmirao policiju jer je toga dana čuo pucnjeve i vrisak iz kuće. Smatrala se nestalom svega dva dana, nakon čega je pronađeno njezino tijelo.

Na ispitivanju otac je davao nejasne odgovore što je odmah probudili sumnju kod istražitelja, prenosi Times of India. Iako je prvotno tvrdio da se njegova kći sama ustrijelila i da ju je kremirao uz rijeku Kwari, u konačnici je sve priznao.

Protivio se njezinom odabraniku

Nakon što je priveden, kazao je da ju je ubio nakon žustre svađe o mladiću iz druge kaste za kojega se htjela udati.

"Unatoč protivljenju, inzistirala je da se uda za njega. Otac ju je iz bijesa ustrijelio", kazao je visoki policijski službenik.

Istražitelji tvrde da je upucao 17-godišnjakinju pred njezinom mlađom sestrom, tijelo spakirao u ceradu, vezao kamenom i bacio u rijeku u blizini sela njegovih predaka Bhagwan Singh Ka Pura.

Tijelo je poslano na obdukciju kako bi se utvrdio točan uzrok smrti.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo su detalji horora u Međimurju - Sjekirom napao obitelj