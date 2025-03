Dankin tata postavio potresno pitanje osumnjičenicima za ubojstvo: 'Ako imate ljudskosti...'

Nekoliko dana nakon tužne godišnjice nestanka djevojčice Danke Ilić (2) u Banjskom Polju u Srbiji, njeni roditelji Miloš i Ivana Ilić rekli su da bi osumnjičenike za ubojstvo voljeli pitati gdje su sakrili tijelo.

Kako donosi Kurir.rs, roditelji su gostovali na TikTok računu "Državni", gdje su poručili da očekuju da će slučaj dobiti sudski epilog i da će osumnjičenici Srđan Janković i Dejan Dragijević dobiti maksimalne zatvorske kazne.

'Ako imate ljudskosti…'

"Pitao bih ih, ako imaju nešto ljudsko u sebi, ako imaju čovječnosti, da kažu gdje su sakrili to što su sakrili. To bih pitao i jednog i drugog, jer me to najviše muči. Ako dođe do suđenja, svakako ću im postavljati pitanja, jer imam svašta za pitati", rekao je Miloš Ilić. Njegova supruga dodala je da zna da će doći do susreta s Jankovićem i Dragijevićem. "Ne znam kako ću reagirati. Ne znam kako ću ih gledati. Prvo bih ih pitala gdje je i zašto su to napravili", rekla je Dankina majka Ivana Ilić.

Dankinog oca zabrinula je vijest da je Žalbeni sud u Nišu u četvrtak je po prvi put srušio optužnicu protiv dvojice osumnjičenika. U svojoj odluci Sud je naveo da se u žalbama branitelja navodi da Više javno tužiteljstvo u Zaječaru nije dalo dovoljno dokaza da postoji opravdana sumnja za podizanje optužnice. "Nadam se da će potvrditi optužnicu, da napokon odemo na sud i da sve konačno izađe na vidjelo", kaže Miloš Ilić.

Podsjetimo, Dragijević i Janković su prošle godine nakon uhićenja priznali stravičan zločin. Policiji su ispričali da su "Fiat Pandom" udarili Danku, tijelo unijeli u automobil i bacili ga na divlji deponij pa ga dva dana nakon premjestili na nepoznatu lokaciju. Međutim, kasnije su promijenili ploču. Janković se branio šutnjom pa sve negirao, dok je Dragijević prvo priznao pa poslije tvrdio da nije ubio djevojčicu.

Postoji snimka priznanja?

Dankini roditelji uvjereni su da policija nije iznudila priznanje od dvojice osumnjičenika. "Znate li da su njih inspektori snimali u Banjskom Polju? On je točno u kameru pričao što je napravio, kada, gdje… Jedan inspektor je postavljao pitanja, drugi je snimao. Ima snimka, zabilježeno je", kazao je Dankin otac.

"Nemoguće je da je u detalje opisao što je napravio. Nemoguće je da je policija iznudila priznanje. Ta priča ne pije vodu", nadovezala se Ivana Ilić.

Miloš Ilić dodao je da bi on i supruga najviše voljeli da je Danka živa i sada s njim. "Ali, s obzirom na to da imamo priznanje monstruma koji su sve opisali…", kaže potreseni Ilić.

