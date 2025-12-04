Ministar obrane BiH: 'Ta ustaška kopilad... Uporno lobiraju da se podijelimo'

Ministar obrane BiH i predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zukan Helez (SDP) komentirao je za Hayat detaljima ljudskog safarija u Sarajevu poznato kao "Sarajevo safari". Podsjetimo, Tužiteljstvo u Milanu otvorilo je istragu o strašnom i morbidnom snajperskom turizmu, odnosno ubijanju ljudi iz zabave tijekom opsade Sarajeva.

Prema navodima talijanskog novinara Ezija Gavezzenija, koji je predao šokantnu kaznenu prijavu, skupine iz Italije i drugih zemalja plaćale su bosanskim Srbima kako bi dozvolili ubijanje Sarajlija.

Talijanski novinar svoje istraživanje je počeo nakon što je prije tri godine pogledao film Sarajevo safari, slovenskog redatelja Mirana Županiča. Ondje je turistički lov na ljude, među ostalima, potvrdio i anonimni, bivši slovenski obavještajac.

'Vučić je rovario oko Sarajeva'

Ministar Helez je prst krivnje upro prema aktualnom srbskom predsjedniku Aleksandru Vučiću. "Aleksandar Vučić ima problem koji nosi iz svoje kuće. Tu mržnju nasljeđujete, to ide uz njegov odgoj i uz svačiji, naš odgoj, kako se ponašamo prema drugima i drugačijim.

On ne voli druge i drugačije, on posebno ima kompleks od Bošnjaka i to je iskazivao u ratu, pa i Hrvata. Širom Hrvatske davao je te neke žestoke nacionalističke, profašističke izjave i o Bosni i o Hrvatskoj.

Ovdje je rovario oko Sarajeva, pucao... Evo, sada smo dobili informacije, čak i od novinara drugih država, da je dovodio ovdje ljude da ubijaju nevinu djecu, da ubijaju građane Sarajeva koji su bili, faktički, u otvorenom logoru. Kada negdje odu da nabave drva, da nečim prehrani porodicu i svoju djecu, on je, kao najveći lešinar, s brda s tim ljudima, zlikovcima, pucao i ubijao po Sarajevu", komentirao je.

Hoće li pokrenuti tužbu?

Ministar Helez ističe da ne očekuje puno od pravosuđa jer se u posljednje vrijeme ponovno vidi utjecaj politike na Tužilaštvo Bosne i Hercegovine.

"Sama činjenica da glavni tužilac i njegov zamjenik podnose kaznene prijave jedan protiv drugog govori da nije tamo zdrava atmosfera i da je prste umiješala politika, pogotovo neki propali političari iz RS-a, manjeg entiteta", rekao je. Komentirao je hoće li i on nešto slično pokrenuti, kao dopredsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

"Bilo kakvo pokretanje je nemoguće bez pravosudnih institucija. Imam loše iskustvo s našim pravosudnim institucijama. Nekoliko puta sam podnosio, davao najboljim odvjetnicima i pravnicima i doktorima pravnih znanosti da podnesu prijavu protiv Milorada Dodika za udar na ustavni poredak i to nikad nisu ni pogledali. Svi su rekli da ima osnova za kaznenu prijavu i na kraju su obustavljena istraga i to prestaje jer je glavni tužitelj vjerojatno pod utjecajem politike. Sve što bi uradio - to završi tamo, zatvori se i stavi se u ladicu i tu je kraj tim prijavama. Nažalost, takva nam je situacija u državi", rekao je.

Hrvatska - predmet istrage?

U slučaju "Sarajevo safarija", prema tvrdnjama novinara koji je otkrio cijelu ovu priču, među vikend-snajperistima bili su bogataši iz europskih zemalja, kao što je Njemačka. Ministar je komentirao bi li Hrvatska mogla biti predmet istrage, kao tranzitna zemlja?

"Nije morao proći kroz Hrvatsku. Mogli su, nažalost, u Bosnu i Hercegovinu... Nisu morali doći koridorom. Mogao je doći u Sarajevo preko istočne Bosne, koja je bila pod kontrolom agresorskih snaga i točno je mogao iz Srbije doći bez ikakvih problema, tako da nije morao ići u Hrvatsku.

Mada smo svjedoci u posljednje vrijeme što sve radi "poluretardirana" Željana Zovko, koja se uporno miješa u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, i to je ta "ustaška kopilad". Ala ona, ala onaj Primorac koji u Washingtonu uporno lobira da se podijeli Bosna i Hercegovina. Ja mu želim poručiti, možda im je bila neka šansa u ratu, kada su bili nadmoćni, ali evo, i tada su naši sjajni branitelji obranili BiH. Sada nemaju nikakve šanse. Sada bi, sigurno, dvije trećine građana Bosne i Hercegovine stale u obranu države i poručujem im da se ovdje završava sudbina Bosne i Hercegovine i nitko drugi neće rješavati nego njeni građani", komentirao je Helez.

