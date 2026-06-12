FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TRAGEDIJA U MAĐARSKOJ /

Osam poginulih na autocesti: Minibus udario u kamion

Osam poginulih na autocesti: Minibus udario u kamion
×
Foto: Shutterstock/Ilustracija

Mađarski premijer Peter Magyar naveo je u objavi na Facebooku da su žrtve strani državljani

12.6.2026.
10:19
Hina
Shutterstock/Ilustracija
VOYO logo
VOYO logo

Sedam osoba poginulo je, a dvije su ozlijeđene u zapadnoj Mađarskoj u ranim jutarnjim satima u petak kada je minibus s devet putnika udario u kamion koji je stajao u prometu zaustavljenom zbog ranije nesreće na autocesti M1, rekla je policija.

Nesreća blizu Gyora, 122 kilometra zapadno od Budimpešte, uslijedila je nakon ranije nesreće na istom području u kojoj je kamion udario u građevinsko vozilo, uzrokujući smrt jedne osobe i zastoj u prometu.

Mađarski premijer Peter Magyar naveo je u objavi na Facebooku da su žrtve strani državljani.

"Iskazujem iskrenu sućut obiteljima", rekao je.

Magyar nije precizirao nacionalnost žrtava, a policija nije odmah odgovorila na pitanja agencije Reuters.

Policija je novinskom portalu 24.hu rekla da su sve žrtve bili muškarci, da je minibus imao moldavske registracijske tablice te da je kamion uključen u prvu nesreću također imao moldavske registracijske tablice.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike