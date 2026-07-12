On je Katar pretvorio u svjetsku silu: Preminuo bivši emir Hamad bin Kalifa Al Tani

Bivši katarski emir, koji je Katar preobrazio iz zemlje s beduinskom prošlošću u regionalnu silu, umro je u dobi od 74 godine, objavio je u nedjelju Amiri Divan, najviše državno tijelo Katara.

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Šeik Hamad bin Kalifa Al Tani vladao je Katarom od 1995. do 2013. godine, prije nego što je abdicirao u korist svojeg sina Šeika Tamima, sadašnjeg vođe zaljevske zemlje bogate plinom.

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"Amiri Divan objavio je smrt Njegova Visočanstva oca Amira Šeika Hamada bin Kalife Al-Tanija u nedjelju ujutro. Neka se Alah smiluje njegovoj duši i podari mu najbolju nagradu za ono što je postigao za svoju domovinu i naciju", priopćio je Divan.

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Šeik Hamad podigao je globalni ugled Katara razvojem televizijske mreže Al Jazeera, kao i uspješnom kandidaturom za domaćina Svjetskog nogometnog prvenstva 2022. godine.

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Država saveznica SAD-a je mala, s više od 2,5 milijuna stanovnika, ali je najveći svjetski izvoznik ukapljenog prirodnog plina, globalna investicijska sila i važan akter u bliskoistočnoj diplomaciji i međunarodnim medijima.

Šeik Hamad predao je vlast svojem sinu, tadašnjem prestolonasljedniku, u lipnju 2013. u rijetkoj abdikaciji nasljednog vladara arapskih zemalja Perzijskog zaljeva, kako bi pokušao osigurati mirnu i stabilnu smjenu vlasti.

Sam je svrgnuo svojeg oca u puču bez prolijevanja krvi 1995. godine.