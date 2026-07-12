Preminuo Trumpov ključni saveznik: 'Umro je nakon kratke i iznenadne bolesti'

Američki senator Lindsey Graham (71), jedan od ključnih saveznika predsjednika Donalda Trumpa, iznenada je preminuo rano ujutro u nedjelju, javlja The Guardian.

Iz njegovog Ureda priopćili su da je umro nakon kratke i iznenadne bolesti.

"Senatorova obitelj zahvaljuje svima na molitvama u ovim teškim trenucima te moli za privatnost tijekom ovog iznimno teškog razdoblja", dodaju iz Ureda.

Tko je bio Graham?

Umirovljeni pukovnik pričuve ratnog zrakoplovstva i vojni pravnik, Graham je bio poznat kao zagovornik čvrste vanjske politike koji je podržavao rat u Iraku i dugo se zalagao za vojnu akciju protiv Irana.

U Senatu je služio od 2003. godine kao predstavnik savezne države Južne Karoline.

Godine 2016. kandidirao se za predsjednika SAD-a. Isprva je bio oštar Trumpov kritičar, no kasnije mu je postao jedan od najodanijih saveznika.