Objavili veliku prognozu na travanj: Polarni vrtlog nosi nagli preokret?

Stratosferski polarni vrtlog ulazi u svoju završnu sezonsku fazu i krajnje zagrijavanje. No, kako se cirkulacija na velikim visinama raspršuje, na nižim se oslobađa jezgra polarnog vrtloga što će utjecati na vremenske prilike.

Nova analiza Severe Weathera pokazala je da bi stoga travanj mogao donijeti još jedan nalet hladnijeg vremena i ispodprosječne temperature u Europi, pa čak i kasni snijeg u dijelovima SAD-a.

Polarni vrtlog se objašnjava kao široka zimska cirkulacija iznad sjeverne (i južne) hemisfere. Može se zamisliti kao rotirajući zid iznad polarnih područja, koji se uzdiže s površine u stratosferu (preko 50 kilometara u vis) gdje zarobi hladni polarni zrak.

Foto: Severe Weather Europe

Do travnja, stratosferski polarni vrtlog ne može izdržati sezonsko zagrijavanje stratosfere i na kraju se otapa. To uklanja atmosferski zid koji drži hladni zrak u središtu i omogućava jezgrama nižih polarnih vrtloga da se fragmentiraju.

Ovaj prijelaz može brzo promijeniti atmosferu iz stabilnog kasnog zimskog obrasca u nestabilno proljetno okruženje, gdje dijelovi hladne jezgre lutaju srednjim geografskim širinama bez da ih stratosfera zadržava na sjeveru, navodi Severe Weather.

Sezonsko zagrijavanje i raspad Polarnog vrtloga naziva se i događa konačnog zagrijavanja. Donja slika prikazuje vertikalnu strukturu anomalija atmosferskog tlaka, od površine do vrha stratosfere, od kraja siječnja.

Tu se vide završni valovi poremećaja koji stižu u travnju dok se stratosferski polarni vrtlog otapa nakon završnog zagrijavanja.

Dolazi do klasičnog širenja visokog tlaka prema dolje što može pomaknuti jezgru polarnog vrtloga na niže razina - poput Sjeverne Amerike ili Europe.

Objavljen je i obrazac anomalija tlaka za prvi tjedan travnja. Vidljivo je područje niskog tlaka iznad istočne Kanade i sjevernog Atlantika.

To ukazuje na potencijalno razdoblje hladnijeg strujanja zraka iznad sjevernog i istočnog dijela SAD-a, budući da jezgra polarnog vrtloga povlači sjeverniji zračni tok. Istovremeno, topliji zapadni tok ulazi u Europu.

Prognoza temperaturne anomalije za prvi tjedan travnja pokazuje područje temperatura ispod normale iznad istočne Kanade i sjevernog dijela Sjedinjenih Država.

Početak travnja u Europi

Nad Europom u prvom tjednu travnja očekuje se povratak normalnih temperatura, povezanih s porastom tlaka i blažim zapadnim i južnim strujanjem zraka. Sveukupno, prognoza pokazuje prilično normalan početak mjeseca.

Sedmodnevna anomalija oborina pokazuje više oborina nad gornjim Srednjim zapadom, središnjim i južno-središnjim dijelom SAD-a. Više oborina predviđa se i nad sjevernim dijelom SAD-a i prema jugoistočnoj Kanadi, a očekuje se da će veliki dio oborina pasti u obliku snijega.

Iznad Europe predviđa se suho područje u središnjim dijelovima, povezano sa širenjem zone visokog tlaka. Više oborina očekuje se na jugoistoku, pod zonom niskog tlaka, i na sjeverozapadu.

No, ako se detaljnije pogleda početak sljedećeg tjedna, prognoza tlaka otkriva pravu jezgru niskog tlaka donjeg Polarnog vrtloga iznad istočne Kanade, koja dopire do sjeveroistoka SAD-a. To omogućuje povratak sjeverozapadnog strujanja i niže temperature.

Prognoza snježnih padalina podložna je promjenama, ali zračna masa bit će dovoljno hladna da donese nove snježne padaline u veći dio sjevernog dijela Sjedinjenih Država, koje će također dosegnuti pojas u blizini Velikih jezera i istočnu Kanadu. Očekuje se nešto snježnih padalina i na sjeveroistoku Sjedinjenih Država.

Snijeg u SAD-u

No, s obzirom na trenutačne vremenske uvjete, hladna zračna masa već će donijeti zimsko vrijeme većem dijelu sjevernog dijela Sjedinjenih Država, kao i diljem sjeveroistoka.

Najviše snijega očekuje se u saveznim državama Sjeverna i Južna Dakota i Minnesote. Uz gusti, mokri snijeg, putovanja će otežavati i nakupine leda.

Ulaskom u sredinu travnja, prognoza tlaka pokazuje trajnu jezgru polarnog vrtloga niskog tlaka iznad sjeverne Kanade i zonu visokog tlaka iznad dalekog sjevera Europe i iznad polarnih regija. Proširenje niskog tlaka također može donijeti niže temperature u Europu, navodi se u prognozi.

Drugi tjedan u travnju za Europu donosi zahlađenje. Ovo razdoblje donosi i iznadprosječne oborine nad središnjim i zapadnim dijelovima Europe. Istovremeno, suši uvjeti uspostavit će se nad sjevernom Europom pod zonom visokog tlaka.

Prognoza pokazuje prelijevanje hladnog zraka preko Europe. Ne donosi zimsku hladnoću, ali svakako neuobičajenu za ovo doba godine i temperature pet do 10 Celzijevih stupnjeva ispod normalne.

Moguća Omega blokada

Promatrajući treći tjedan u travnju, očekuje se razdoblje dominantnijeg sustava visokog tlaka nad Sjedinjenim Državama, dok se jezgra niskog tlaka povlači prema polarnim područjima. Još jedno područje niskog tlaka predviđa se nad sjeverozapadnom Europom.

Trend temperature za ovo razdoblje pokazuje anomaliju toplog zraka nad većim dijelom Sjedinjenih Država i sjeverne Kanade.

Iznad Europe vidi se utjecaj obližnjeg područja niskog tlaka na sjeverozapadu. Toplije temperature zadržavaju se prema sjeverno-središnjim i sjevernim dijelovima zahvaljujući području visokog tlaka. No, normalne do niže temperature predviđaju se nad južnim, središnjim i zapadnim dijelovima.

Krajem travnja trend ukazuje na pojavu visokog tlaka iznad sjeverne Kanade, Grenlanda i dijelova sjeverne Europe. Sve ukazuje na mogući razvoj Omega blokade, obrasca tlaka koji nalikuje grčkom slovu omega. Obično donosi toplije vrijeme ispod glavne središnje zone visokog tlaka, dok dva područja niskog tlaka mogu donijeti niže temperature i nestabilno vrijeme.

Temperature za ovo razdoblje nad Europom pokazuju toplije anomalije u krajnjim sjevernim dijelovima, ali hladniju tendenciju nad ostatkom kopna. To je vjerojatno zbog vidljivog obrasca niskog tlaka u ovom rasponu nad Europom, koji donosi hladniju zračnu masu prema sjeveru, ali topliji južni tok prema istoku.

POGLEDAJTE VIDEO: Snijeg nakratko zabijelio Dalmatinsku zagoru, a gospodina Ivana brine jedna stvar: 'Bojim se...'