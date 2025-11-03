Obitelj ubijenog Aleša odlučila se na plemeniti čin: 'I on bi to sigurno izabrao...'

Nekoliko stotina ljudi prošlog četvrtka na groblju u Novom Mestu oprostilo od 48-godišnjeg Aleša Šutara, koji je izgubio život nakon tragičnog napada 21-godišnjeg Roma.

Prema pisanju Slovenskih novica, obitelj pokojnika odlučila je donirati njegove organe.

"Ovu smo odluku donijeli bez oklijevanja. Aco bi sigurno izabrao takvu opciju", rekla je supruga pokojnog Aleša Šutara za Slovenske novice.

Koban udarac u glavu

Tragedija u kojoj je život izgubio 48-godišnji ugostitelj dogodila se prije dva tjedna. Šutara je pretukla skupina Roma ispred noćnog kluba LokalPatriot. On je došao po svog sina, kojeg je ranije maltretirala skupina Roma.

Jedan od napadača iz skupine Roma udario ga je u glavu i od posljedica udarca je preminuo.

Zadobio je teške ozljede glave, unutarnje krvarenje i prijelom vratnog kralješka koji su bili kobni za Šutara.

Radikalne mjere protiv Roma

Za ubojstvo je osumnjičen 21-godišnji Sabrijan Jurkovič, kojem je istražni sudac u Novom Mestu odredio pritvor.

Prijeti mu kazna od pet do 15 godina zatvora. Od ranije je poznat policiji zbog kriminala i nasilja.

Zbog tragičnog događaja sastao se i politički vrh u Novom Mestu, dvoje ministara dalo je ostavke. Slovenska vlada započela je s pripremom radikalnih mjera za povećanje sigurnosti.

POGLEDAJTE VIDEO: Slovenci donose radikalne mjere protiv nasilnih Roma: 'Nadam se da Aco nije umro bez veze'