Srbija u šoku! Novi smrtni slučaj nakon operacije krajnika i to u istoj bolnici, preminula mlada osoba

U Općoj bolnici u Čačku zabilježen je još jedan smrtni slučaj nakon operacije krajnika. Preminuo je 38-godišnjak iz Niša, neslužbeno doznaju srbijanski mediji.

"Prema informacijama do kojih smo došli, preminuo je muškarac (38) iz Niša, kod kojeg je tijekom liječenja nakon operacije krajnika došlo do komplikacija sa smrtnim ishodom", kazao je za RINU izvor upoznat sa slučajem, prenosi Blic.

Oglasilo se i ministarstvo zdravlja Srbije. "U OB Čačak u noći između 11. i 12. veljače dogodio se smrtni ishod koji je nastupio nakon operacije trećeg krajnika kod muške osobe starosti 38 godina. Pacijent se, iako nije naš osiguranik, samostalno prijavio na navedenu kiruršku intervenciju zbog disajnih problema od kojih je godinama imao tegobe, svjestan rizika same intervencije zbog ostalih pridruženih bolesti od kojih je bolovao", priopćili su.

Ministarstvo zdravlja je odmah uputilo svoje inspektore u Čačak. "Odlukom ministra zdravlja rukovođenje ORL odjelom u OB Čačak preuzeli su liječnici UKC Srbija i UKC Kragujevac, dok se ne utvrde sve okolnosti koje su dovele do dva smrtna ishoda na ovom odjelu u kratkom vremenskom roku", navode iz ministarstva, prenosi Kurir. Ministarstvo je uvelo privremene mjere u OB Čačak te preuzelo upravljanje ovom zdravstvenom ustanovom do daljnjega, dodaje se.

Smrt djevojčice

Ranije smo izvijestili da je 4. veljače u beogradskom Institutu za za majku i dijete preminula četverogodišnja djevojčica. Dijete je bilo podvrgnuto operaciji krajnika u Općoj bolnici Čačak, nakon čega je uslijed komplikacija hitno prevezeno u Beograd.

Četverogodišnja djevojčica E. M. preminula je nakon rutinske operacije krajnika u Općoj bolnici u Čačku. Djevojčica je nakon prijama u bolnicu imala uredan ORL nalaz, nije bilo kontraindikacija za operaciju, a operacija je navodno protekla normalno i bez komplikacija.

Krvarenje tijekom zahvata bilo je uobičajeno, a anesteziološki nalazi bili su uredni, rekao je izvor za Blic. Problemi su, dodaje, nastali tijekom buđenja iz anestezije, kada je došlo do bronhospazma, odnosno stezanja mišića koji okružuju dišne puteve, što je otežalo disanje.

Operacija krajnika smatra se rutinskim zahvatom. Javnost i obitelj traže odgovor na pitanje zašto je djevojčica preminula. Pedijatar dr. Saša Milićević za Kurir je kazao da će obdukcija dati konačne odgovore, ali kao jedan od potencijalnih uzroka ističe bronhospazam.

"Bronhospazam je iznenadna i nekontrolirana kontrakcija mišića u stijenkama dišnih putova. Dišni putovi se sužavaju, što otežava protok kisika do pluća i može biti kobno. To se ponekad događa djeci s osjetljivim dišnim putovima, ali se može pojaviti i kod potpuno zdrave djece kao reakcija na prisutnost cijevi ili određenog lijeka. Sam proces intubacije – postavljanje cijevi za disanje – u određenim, rijetkim slučajevima može biti okidač za takve grčeve", pojasnio je dr. Milićević za Kurir.rs.

POGLEDAJTE VIDEO: Tonino Picula: 'Režim u Srbiji Jasenovac koristi kao politički dekor'