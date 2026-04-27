MOGUĆ I ŽEŠĆI /

Nakon velikog potresa u Japanu, tlo ne miruje: Potresao ih novi jačine preko 6 stupnjeva

Foto: EMSC

Naglašeno je da je u područjima koja su doživjela snažnije podrhtavanje tla povećan rizik od odrona kamenja i pojavljivanje klizišta

27.4.2026.
7:03
Hina
EMSC
Novi je potres zabilježen na području Japana, ovaj put magnitude 6.2 na području otoka Hokkaido, priopćio je njemački istraživački centar za geoznanosti. Epicentar je zabilježen na dubini od oko 80 kilometara i u prvim satima nakon podrhtavanja tla nisu prijavljene niti zabilježene žrtve ili materijalna šteta.

Hokkaido je najsjeverniji japanski otok i drugi po veličini. Upozorenje za cunami nije izdano, a epicentar se dogodio u regiji koja nije pretjerano naseljena, 200 kilometara istočno od Sappora. Naglašeno je da je u područjima koja su doživjela snažnije podrhtavanje tla povećan rizik od odrona kamenja i pojavljivanje klizišta.

Prije tjedan dana u Japanu je zabilježen još jači potres magnitude 7.5 koji je pogodio sjevernoistočnu japansku obalu te su tada vlasti pozvale stanovnike uz obalna područja na izraženi oprez od valova cunamija. Tadašnji je potres zabilježen u Tihom oceanu, na dubini od deset kilometara. Tom su prilikom japanski čelnici upozorili i kako je potencijalno moguć još žešći potres magnitude od 8 ili više.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
