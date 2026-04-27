FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
O VJERI I ŽIVOTU

Ivica Kostelić o susretima sa smrću: 'Ne bojim je se previše, bio sam joj blizu mnogo puta'

Ivica Kostelić o susretima sa smrću: 'Ne bojim je se previše, bio sam joj blizu mnogo puta'
×
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Bivši alpksi skijaš Ivica Kostelić pričao je da se 'previše ne boji' smrti te da život nakon smrti aposlutno postoji

27.4.2026.
9:57
Hot.hr
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Bivši hrvatski alpski skijaš, Ivica Kostelić (46) gostovao je u epizodi '5 Minutes Left' autora Kristijana Jalšića, koji se temelji na simulaciji posljednjih pet minuta života.

Na početku razgovora Kostelić je rekao kako se "ne boji previše" smrti i dodao je ja je ona neizbježna jer 'nitko odavde ne izlazi živ'. Ispričao je da je imao puno teških trenutaka u životu te da je bliske susrete sa smrću imao "dosta puta".  

Kada su se dotakli teme vjere, Ivica je potvrdio da vjeruje u Boga te je istaknuo da su ga upravo ti teški trenuci dodatno usmjerili prema vjeri. 

"Mislim da mi je onda ostao samo On", rekao je Kostelić.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Didi Körbler (@didi.koerbler)

Na pitanje o vrijednosti životnih postignuća rekao je da kod Boga uspjeh nije presudan, već da će najviše vrijediti odnos prema drugima.

'Bavim se time jer me to ispunjava' 

Ivica je i pričao o ekstremnim sportovima te je odbacio tezu da je riječ o izazivanju smrti. Na pitanje zašto se bavi ekstremnim sportovima, ako postoji realna šansa da pogine, Ivica odgovara:

"Bavim se zato jer me to ispunjava i svatko ima pravo upravljati vlastitim životom uz nekakvu dozu razuma" komentirao je Kostelić. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ivica Kostelic (@ivicakostelic)

Ivica je pričao da s obitelji provodi "jako puno vremena" i da na svoju djecu ne vrši pritisak vezan za uspjeh. Na pitanje jesu li mu ikada nudili sigurnu pobjedu uz nepoštene uvjete, Ivica odgovara da ga "apsolutno ne zanima nepošteno pobjeđivanje", dok bi prijatelja koji vara prvo upozorio, a nikada prvo prijavio.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli @5mins_left

'Život nakon smrti apsolutno postoji'

Kostelić je priznao da mu je lakše lagati kada pokušava zaštiti druge nego priznati odgovornost.

Na kraju epizode, izrazio je uvjerenje da postoji život nakon smrti. 

"Apsolutno postoji. Sigurno. Ne moramo se brinuti", kazao je. 

Ivica Kostelić o susretima sa smrću: 'Ne bojim je se previše, bio sam joj blizu mnogo puta'
Foto: Marko Seper/pixsell

Na pitanje o konceptima poput raja, pakla i čistilišta rekao je da vjeruje "na svoj način", ali da je siguran da "nešto postoji". Za kraj je obitelji poslao poruku:

" Volim vas"!

POGLEDAJTE VIDEO: Grgić o ponovnoj kandidaturu nakon USKOK-ovih optužbi: 'Ja sam arhitekt - nemam što za izgubit'

Ivica Kostelić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike