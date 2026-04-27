Ivica Kostelić o susretima sa smrću: 'Ne bojim je se previše, bio sam joj blizu mnogo puta'

Bivši hrvatski alpski skijaš, Ivica Kostelić (46) gostovao je u epizodi '5 Minutes Left' autora Kristijana Jalšića, koji se temelji na simulaciji posljednjih pet minuta života.

Na početku razgovora Kostelić je rekao kako se "ne boji previše" smrti i dodao je ja je ona neizbježna jer 'nitko odavde ne izlazi živ'. Ispričao je da je imao puno teških trenutaka u životu te da je bliske susrete sa smrću imao "dosta puta".

Kada su se dotakli teme vjere, Ivica je potvrdio da vjeruje u Boga te je istaknuo da su ga upravo ti teški trenuci dodatno usmjerili prema vjeri.

"Mislim da mi je onda ostao samo On", rekao je Kostelić.

Na pitanje o vrijednosti životnih postignuća rekao je da kod Boga uspjeh nije presudan, već da će najviše vrijediti odnos prema drugima.

'Bavim se time jer me to ispunjava'

Ivica je i pričao o ekstremnim sportovima te je odbacio tezu da je riječ o izazivanju smrti. Na pitanje zašto se bavi ekstremnim sportovima, ako postoji realna šansa da pogine, Ivica odgovara:

"Bavim se zato jer me to ispunjava i svatko ima pravo upravljati vlastitim životom uz nekakvu dozu razuma" komentirao je Kostelić.

Ivica je pričao da s obitelji provodi "jako puno vremena" i da na svoju djecu ne vrši pritisak vezan za uspjeh. Na pitanje jesu li mu ikada nudili sigurnu pobjedu uz nepoštene uvjete, Ivica odgovara da ga "apsolutno ne zanima nepošteno pobjeđivanje", dok bi prijatelja koji vara prvo upozorio, a nikada prvo prijavio.

'Život nakon smrti apsolutno postoji'

Kostelić je priznao da mu je lakše lagati kada pokušava zaštiti druge nego priznati odgovornost.

Na kraju epizode, izrazio je uvjerenje da postoji život nakon smrti.

"Apsolutno postoji. Sigurno. Ne moramo se brinuti", kazao je.

Foto: Marko Seper/pixsell

Na pitanje o konceptima poput raja, pakla i čistilišta rekao je da vjeruje "na svoj način", ali da je siguran da "nešto postoji". Za kraj je obitelji poslao poruku:

" Volim vas"!

