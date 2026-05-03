Slab potres Zagrepčani su dobro osjetili, a drugi probudio jug Hrvatske: 'Onaj grdi zvuk'

Slabi potres bio je jutros u 8.07 sati kraj Zagreba. Iako je bio jačine samo 1 stupanj po Richteru, korisnici su ostavili brojne komentare na stranici EMSC. Epicentar je bio na samoj površini, na 0 kilometara, 12 kilometara sjeverno od Zagreba.

"Čulo se lupanje i lagana tresavica",

"Markuševec vibracija i zvuk kratko",

"Čučerje 8.06 dobro zatreslo",

"Tutnjava Podsljeme",

"Dobro se osjetilo",

"Po zvuku blizu je bio",

"Onaj grdi zvuk",

"Čula i osjetila", nižu se komentari.

Tresla se i BiH

Foto: EMSC

Potres jačine 2,4 stupnja po Richteru probudio je noćas u 1.28 sati stanovnike Bosne i Hercegovine. Epicentar je bio na dubini od osam kilometara, 41 kilometar jugoistočno od Mostara i 15 kilometara istočno od Stolca.

I jučer smo pisali o potresu koji se dogodio na sličnoj lokaciji. Bio je u 14.07 sati na dubini od pet kilometara, 48 kilometara jugoistočno od Mostara i četiri kilometra jugozapadno od Ljubinja.

"Dobro je zatreslo", pisali su jučer. I današnji se osjetio i u Hrvatskoj.

"Tutnjanje uz lagano podrhtavanje u trajanju 3 do 5 sekundi", stoji u komentarima na stranici EMSC.

"Ljubinje, kratkotrajan potres",

"Uh", kratko je opisao jedan korisnik.

POGLEDAJTE VIDEO: U zagrebačkom potres oštećeno je 26 tisuća zgrada: Provjerili smo kako ide dinamika obnove