FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DAN ZA DANOM /

Slab potres Zagrepčani su dobro osjetili, a drugi probudio jug Hrvatske: 'Onaj grdi zvuk'

Slab potres Zagrepčani su dobro osjetili, a drugi probudio jug Hrvatske: 'Onaj grdi zvuk'
×
Foto: EMSC

'Dobro je zatreslo', pisali su jučer. I današnji se osjetio i u Hrvatskoj

3.5.2026.
8:15
Tajana Gvardiol
EMSC
VOYO logo
VOYO logo

Slabi potres bio je jutros u 8.07 sati kraj Zagreba. Iako je bio jačine samo 1 stupanj po Richteru, korisnici su ostavili brojne komentare na stranici EMSC. Epicentar je bio na samoj površini, na 0 kilometara, 12 kilometara sjeverno od Zagreba. 

"Čulo se lupanje i lagana tresavica",

"Markuševec vibracija i zvuk kratko",

"Čučerje 8.06 dobro zatreslo",

"Tutnjava Podsljeme",

"Dobro se osjetilo",

"Po zvuku blizu je bio",

"Onaj grdi zvuk",

"Čula i osjetila", nižu se komentari.

Tresla se i BiH

Slab potres Zagrepčani su dobro osjetili, a drugi probudio jug Hrvatske: 'Onaj grdi zvuk'
Foto: EMSC

Potres jačine 2,4 stupnja po Richteru probudio je noćas u 1.28 sati stanovnike Bosne i Hercegovine. Epicentar je bio na dubini od osam kilometara, 41 kilometar jugoistočno od Mostara i 15 kilometara istočno od Stolca. 

I jučer smo pisali o potresu koji se dogodio na sličnoj lokaciji. Bio je u 14.07 sati na dubini od pet kilometara, 48 kilometara jugoistočno od Mostara i četiri kilometra jugozapadno od Ljubinja.

"Dobro je zatreslo", pisali su jučer. I današnji se osjetio i u Hrvatskoj. 

"Tutnjanje uz lagano podrhtavanje u trajanju 3 do 5 sekundi", stoji u komentarima na stranici EMSC.

"Ljubinje, kratkotrajan potres",

"Uh", kratko je opisao jedan korisnik. 

POGLEDAJTE VIDEO: U zagrebačkom potres oštećeno je 26 tisuća zgrada: Provjerili smo kako ide dinamika obnove

PotresBihDubrovnikMostar
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike