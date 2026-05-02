Potres u BiH osjetio se do Dubrovnika: 'Dobro je zatreslo'

Potres magnitude 2,7 stupnja po Richteru zatresao je područje Bosne i Hercegovine u subotu u 14.07 sati. Epicentar je bio na dubini od pet kilometara, 48 kilometara jugoistočno od Mostara i četiri kilometra jugozapadno od Ljubinja.

Prema objavljenoj lokaciji, čini se da se osjetio i u Hrvatskoj. Korisnici EMSC stranice objavili su svoja zapažanja.

"Dobro je zatreslo",

"Čapljina. Dobro zatreslo, tutnjanje",

"Ja mislio kamion", stoji među komentarima.

