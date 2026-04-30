Slab potres uznemirio dio Zagrepčana: 'O da, kratko se osjetio'

U četvrtak oko 7.34 sata Seizmološka služba pri Geofizičkom odjelu PMF-a zabilježila je slab potres kraj Zagreba. Epicentar je bio na dubini od 20 kilometara jugozapadno od Zagreba, kod Kupinca.

Magnituda potresa iznosila je 2.5 prema Richteru, a intenzitet u epicentru iznosio je III stupnja EMS ljestvice.

Influencerica Kristina Kovačević Hitrec pitala je na Facebooku pratitelje je li to bio potres.

I dok većina kaže da nije osjetila, neki su se i požalili.

"O da kratko, Klinča Sela", jedan je od komentara dok su neki mislili da je riječ o jakom vjetru ili probijanju zvučnog zida.

POGLEDAJTE VIDEO: Zagrebačka katedrala čeka prvo uskrsno bdjenje nakon potresa, poslušajte poruku nadbiskupa Kutleše