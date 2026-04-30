TRESLO SE /

Slab potres uznemirio dio Zagrepčana: 'O da, kratko se osjetio'

Slab potres uznemirio dio Zagrepčana: 'O da, kratko se osjetio'
Foto: pmf.unizg/Screenshot

Magnituda potresa iznosila je 2.5 prema Richteru, a intenzitet u epicentru iznosio je III stupnja EMS ljestvice

30.4.2026.
10:27
Tajana Gvardiol
pmf.unizg/Screenshot
U četvrtak oko 7.34 sata Seizmološka služba pri Geofizičkom odjelu PMF-a zabilježila je slab potres kraj Zagreba. Epicentar je bio na dubini od 20 kilometara jugozapadno od Zagreba, kod Kupinca.

Magnituda potresa iznosila je 2.5 prema Richteru, a intenzitet u epicentru iznosio je III stupnja EMS ljestvice.

Influencerica Kristina Kovačević Hitrec pitala je na Facebooku pratitelje je li to bio potres.

I dok većina kaže da nije osjetila, neki su se i požalili. 

"O da kratko, Klinča Sela", jedan je od komentara dok su neki mislili da je riječ o jakom vjetru ili probijanju zvučnog zida. 

POGLEDAJTE VIDEO: Zagrebačka katedrala čeka prvo uskrsno bdjenje nakon potresa, poslušajte poruku nadbiskupa Kutleše

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike