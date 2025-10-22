Nova pljačka u Francuskoj: Nestalo jedinstveno blago, stoji li iza svega ista banda?

Pljačka stoljeća u najposjećenijem muzeju na svijetu, Louvreu iz kojeg su nestali neprocjenjivi krunski dragulji procijenjeni na 88 milijuna eura, očito je bila samo kulminacija vala pljački po francuskim muzejima gdje lopovi već mjesecima otuđuju tamošnje kulturno blago što je pokrenulo raspravu o sigurnosti nacionalne kulturne baštine.

Naime, samo dan nakon šokantnog upada u Louvreu, gdje su ukradeni vrijedni kraljevski dragulji, iz Diderotove kuće Maison des Lumières na sjeveroistoku Francuske preko noći je nestalo gotovo dvije tisuće zlatnika i srebrnjaka. Jedinstveno je to blago koje datira iz 18. stoljeća, a istražitelji vjeruju da su počinitelji svoj plijen odabrali nevjerojatno vješto, očito znajući točno što traže, ostavljajući razbijene vitrine i puno upitnika.

Tamošnji mediji navode da se radi o akciji planiranoj do najsitnijih detalja, moguće potaknutoj tjednim zatvaranjem muzeja, a možda i inspiriranoj filmskom pljačkom u Louvreu. Vlasti, zajedno s ravnateljem muzeja, analiziraju provalu koja se zbila s noći na ponedjeljak i prikupljaju tragove u potrazi za počiniteljima.

Ukrali zlatnike i srebrnjake

Općinski dužnosnici otkrili su krađu prilikom otvaranja, kada su zatekli razbijenu vitrinu i znakove provale. Nestali su zlatnici i srebrnjaci otkriveni 2011. godine tijekom restauracije drevnog Hôtel du Breuil, doma institucije posvećene slavnom prosvjetiteljskom filozofu Denisu Diderotu.

Općina Langres izrazila je ogorčenost zbog onoga što su nazvali "kukavičkom gestom" protiv baštinskog kolektivna te najavili privremeno zatvaranje muzeja i uvođenje dodatnih mjera nadzora tijekom noći, prenosi Notizie.

Istražitelji su također izvijestili o uznemirujućem nizu provala u zemlji od početka rujna, a na meti su muzeji i zbirke s predmetima velike povijesne ili simboličke vrijednosti, navodi Bild.

Tri kineska porculanska predmeta vrijedna 6,5 milijuna eura, službeno klasificirana kao "nacionalno blago", nestala su u rujnu iz Nacionalnog muzeja Adrien-Dubouché u Limogesu.

Niz pljački

Nekoliko dana kasnije, na udaru je bio Prirodoslovni muzej u Parizu iz kojeg je ukradeno nekoliko zlatnih grumenčića vrijednih 1,5 milijuna eura. Iako je u Barceloni uhićen 24-godišnji lopov, policija i dalje traži moguće pomagače diljem Europe.

Sredinom listopada, Muzej Jacquesa Chiraca u Sarranu, na jugozapadu Francuske, bio je meta lopova dva puta u samo dva sata. Ukradeni su uglavnom satovi i nakit, diplomatski darovi bivšeg predsjednika Jacquesa Chiaraca.

Je li riječ o čistoj slučajnosti ili kopiranju, kao i je li serija pljački djelo iste skupine počinitelja još nije sasvim jasno. No, obrasci su slični. U više slučajeva namjerno su odabrani predmeti znanstvene, povijesne ili simbolične vrijednosti.

Istražitelji vjeruju da je pljačku Louvrea izvela profesionalno organizirana banda, koja je u svega četiri minute uspjela pobjeći s vrijednim plijenom.

U nedjelju ujutro, nedugo nakon što je Louvre otvoren za posjetitelje, lopovi s električnim alatima provalili su u najposjećeniji muzej na svijetu i ukrali osam komada izuzetno vrijednog nakita prije nego što su nestali na skuterima.

